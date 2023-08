Nathalie (45) is ontroerd door enorme steun voor hond Sky na crowdfunding: “Dit had ik niet durven dromen”

Natalie Monteny, de 45-jarige vrouw uit Oostende die enkele dagen geleden een crowdfunding had opgestart om de factuur van de dierenkliniek in Merelbeke te betalen nadat haar golden retriever Sky een satéstokje had ingeslikt, is in de wolken. “Ik had nooit verwacht dat men zo in de bres zouden springen voor Sky en mij”, klinkt het opgelucht.

Een hersenbloeding trof de 45-jarige verpleegster uit Oostende in november vorig jaar. Dat gooide haar leven compleet overhoop. Vier weken lang vocht ze een strijd tussen leven en dood, en toen ze eindelijk gewonnen leek te hebben, stond haar een lange revalidatie te wachten. Die revalidatie duurt vandaag nog steeds verder. “Ik moest opnieuw leren lopen en liep een niet-aangeboren hersenletsel op”, vertelt Natalie. “Daardoor kan ik ingewikkelde taken niet meer doen, werkt mijn kortetermijngeheugen niet meer goed, vergeet ik heel snel en speelt ook vermoeidheid mij snel parten.”

Satéstokje

Op de koop toe slikte haar golden retriever in een onbewaakt moment een satéstokje in van op de salontafel. “Verschrikkelijk was dat”, zegt de vrouw. “Ik ben meteen beginnen rondbellen en belandde uiteindelijk met haar in de dierenkliniek van Merelbeke. Zaterdag moest ik opnieuw met Sky naar Merelbeke omdat ze bloed braakte. Het bleek om misselijkheid te gaan door de zware operatie. Ze mochten meteen terug mee naar huis, maar ze zal nog even moeten herstellen.”

“Het is elke dag opnieuw vechten tegen de hoge kosten met een inkomen van de ziekenkas”

Natalie startte vorige week een crowdfunding op om de factuur voor de operatie en de nabehandeling van Sky te kunnen betalen. “Je moet weten dat ik sinds mijn hersenbloeding niet meer kan werken. Dat zorgt voor heel wat financiële kopzorgen aan het einde van de maand. Zeker als alleenstaande mama is het niet gemakkelijk”, aldus Natalie, die na het eerste artikel wat verwensingen naar het hoofd geslingerd kreeg.

“Ik zou zo graag opnieuw voltijds aan de slag kunnen, zodat ik geen zorgen meer heb en ik mijn zoon alles kan geven wat zijn hartje begeert. Maar het is elke dag opnieuw vechten tegen de hoge kosten met een inkomen van de ziekenkas. Maar ik leef en dat is voor mij het allerbelangrijkste. Eigenlijk had ik hier volgens de dokters niet meer moeten zijn. Maar ik ben er wel nog en zo lang dat duurt, ik zal vechten voor mijn gezin op eender welke manier en daar hoort Sky evengoed bij.

Dankbaar

De crowdfunding steeg boven alle verwachtingen uit. “De factuur zal enkele duizenden euro’s bedragen, maar hoeveel precies weet ik nog niet. Ondertussen werd al meer dan 13.000 euro ingezameld en dat had ik nooit verwacht. Ik zal de factuur zonder zorgen kunnen betalen en er zal geld overblijven voor een eventuele nabehandeling.”

“Als er geld over is, dan schenk ik sowieso een deel aan het dierenasiel. Ik ben de mensen zo dankbaar, want zonder hen zat ik nu diep in de schulden. Een put waar ik waarschijnlijk moeilijk uit zou kunnen raken, tenzij ik opnieuw voltijds aan de slag zou kunnen gaan. Vandaag leef ik op hoop dat ik ooit opnieuw kan werken, zoals voor mijn hersenbloeding.”