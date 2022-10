Nate, Seth en Brit Van Tatenhove uit Wingene in de ban van motorsport: “Motorcross geen sport voor meisjes? Niets is minder waar”

De familie Van Tatenhove is een echte motorcrossfamilie. Vader Erwin en mama Vicky zijn gepassioneerde liefhebbers en hun drie kinderen nemen deel aan motorwedstrijden. “Tijdens het weekend gaan wij op gezinsuitstap naar motorcrosswedstrijden”, vertelt Vicky. Met Nate en Brit heeft het gezin zelfs twee Belgisch kampioenen in huis.

De familie Van Tantenhove bestaat uit papa Erwin, mama Vicky Depauw, zonen Nate (18), Seth (16) en dochter Brit (12). Ze zijn allemaal gepassioneerd door de motorsport. Mama Vicky vertelt: “Wij leven voor de motorsport, dat is hier overduidelijk. Mijn echtgenoot Erwin groeide op in het motorcrossmilieu. Zijn vader deed mee aan de cross en Erwin was vijf jaar heel actief in het motorrijden. Hij deed mee aan diverse clubwedstrijden, werd later lid van de motorclubbond maar stopte dit alles door diverse redenen. Intussen hebben onze drie kinderen de smaak te pakken en zo blijven wij meedraaien in het motorsportmilieu.”

BELGISCH KAMPIOEN

Nate, de oudste zoon, heeft een goed gevuld palmares. “Toen ik twee weken oud was, werd ik al meegenomen naar de cross”, lacht Nate. “Een jaartje later zag je mij al blinken achteraan op de crossmotor van mij papa. Het is nogal logisch dat ik motorcross moeilijk kan loslaten, want ik ben met die passie geboren. Mijn eerste wedstrijd reed ik in 2010 en dit bij de jeugdreeksen. Ik was toen zes jaar en stap voor stap groeide ik in de sport. Ik behaalde mooie plaatsen en doorliep heel wat classes en dit telkens met succes. Nu rij ik mee bij de hoogste categorie bij de Amateurs. Ik werd zelfs Belgisch kampioen bij de Nationalen 250cc. Naast het motorsport loop ik school in Torhout en ik studeer voor leerkracht lager onderwijs.”

FAMILIAAL CONCURRENT

Seth volgt zijn broer op en neemt ook deel aan wedstrijden. Hij volgt les in de Bron in Tielt en zit in het zesde jaar Economie-Wiskunde. Seth is van plan om door te studeren. “Ik startte bij de jeugdcategorie en werd drie keer op rij Belgisch kampioen”, vertelt Seth. “Een goede prestatie en toen kwam corona. Die periode was ideaal om veel te trainen. Door de goede trainingen kon ik onmiddellijk een stap hoger klimmen en ik mocht meerijden bij de Nationalen bij de categorie van mijn oudere broer. Plots werd ik zijn familiale concurrent en dat was toch wel leuk om te ervaren. Ook al ben ik twee jaar jonger, toch werd ik vicekampioen bij de Nationalen 250cc. Nu blijf ik bij de groep Nationalen en ik ben de jongste uit de groep.”

GEEN MEISJESSPORT?

Brit is de jongste uit het gezin en loopt school bij de Heilig Kindsheid in Ardooie. Ook zij wilde aan motorcross doen, maar haar mama vond deze sport niets voor meisjes. “Ik heb de motorcrossmicrobe goed te pakken”, vertelt Brit. “Mijn mama was er geen voorstander van, maar ze is bijgedraaid. Ze was van het standpunt dat motorcross iets is voor jongens. Niets is minder waar. Ik leef mij uit op de motor, ik vind het cool en heel leuk. Mijn broers geven soms wat meer gas, maar ik volg gestaag. Ik startte bij de Mini-Ladies bij de categorie van 14 jaar. Ik werd er zelfs kampioen. Zo kon ik doorstromen naar de Ladies en in die categorie zie je alle leeftijden door elkaar. Ik ben er de jongste uit de groep.” Mama Vicky vult nog aan: “Onze weekends zijn telkens goed gevuld. Het motorcrossgebeuren is onze familie-uitstap en zolang iedereen er plezier aan beleeft, is het tof om te doen.”