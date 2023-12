NAR-oudejaarsfeest wil weer 140 mensen bereiken: “Zo’n feest blijft zeker nodig in onze stad”

De NieuwjaarsActie Roeselare pakt ook dit jaar uit met een oudejaarsavondfeest. Mensen die om een of andere reden op de pechstrook van de samenleving zijn beland, kunnen op zondag 31 december toch feestelijk het voorbije jaar uitzwaaien. “Speciaal bij ons is dat kinderen ook hartelijk welkom zijn. Veel horecazaken zien kinderen op oudejaarsavond eerder als een last maar wij voorzien kinderanimatie zodat ouders hun kinderen met een gerust hart kunnen meebrengen.”

De NieuwjaarsActie Roeselare of NAR werd al in de jaren 70 van de vorige eeuw opgericht vanuit de Jongerenkerk Roeselare. Het was toen de bedoeling om een kerstfeest te organiseren voor eenzame mensen. Dokter Marc Lemiengre en zijn echtgenote trokken enkele jaren de kar tot NAR onder de vleugels van de Bremstruik kwam. Een ploeg vrijwilligers, die een goed geolied geheel vormde, kwam hiervoor ieder jaar in actie.

“In 2011 sloten mijn echtgenote Yvette Mussely en ik aan. Het kerstfeest was ondertussen al enkele jaren vervangen door een oudejaarsavondfeest”, herinnert Jos Muylle zich. “Ik kreeg in 2011 de vraag om mee te koken in de keuken van Ten Elsberge, waar het oudejaarsfeest iedere keer plaatsvindt. Meteen groeide bij ons de idee om nog meer mensen te bereiken die tot onze doelgroep behoren. We omschrijven die mensen liever niet als kansarmen maar wel als personen die door een of andere situatie op de pechstrook van de samenleving stappen. Vanaf 2012 hebben Yvette en ik meer verantwoordelijkheid opgenomen in NAR.”

Vijfgangenmenu

“De werking van NAR werd opengetrokken naar de hele samenleving en via de media werd aandacht geschonken aan deze oudejaarsactiviteit. Heel Roeselare mocht weten dat een 35 tot 40 vrijwilligers zich op oudejaarsavond inzetten om een sfeervolle avond met een lekkere maaltijd en kinderanimatie te bezorgen aan een groep Roeselarenaars die zich dat anders niet kunnen veroorloven. We begonnen samen te werken met het Welzijnshuis en alle sociale diensten van de stad”, gaat Jos Muylle voort.

“Wij bieden onze genodigden een feestelijk vijfgangenmenu aan, bereid door chef Philiep Vandoolaeghe en zijn team. De dranken zijn inbegrepen en voor dat menu vragen we een symbolische bijdrage van tien euro. Bovendien ontvangt iedereen ook een waardevol geschenkenpakket als nieuwjaarsgeschenk. En natuurlijk mag ook het dansfeest niet ontbreken. Wie het financieel niet moeilijk heeft, betaalt een hoger bedrag. Voor wie tien euro te veel is, die moet zich niet uitgesloten voelen: die is ook welkom en betaalt niets.”

“NAR is niet afhankelijk van leveranciers maar we kunnen rekenen op de zeer gewaardeerde inbreng van sponsors zoals de REO Veiling, wijnhuis Vandenbulcke, Rodenbach, Hope for Hearts en vele anderen. Ook Roger Tanghe, de grote bezieler van de Jules Destrooper-koekenverkoop, en verschillende winkeliers van de Ardooisesteenweg steunen NAR ongelooflijk goed.”

Thuiskomen

“Wij zijn ook ontzettend dankbaar dat wij ons feest in Ten Elsberge mogen organiseren. Dat is thuiskomen voor ons. We kunnen 140 personen ontvangen maar vaak werken we met een wachtlijst. In 2022 zijn we opnieuw opgestart na corona en hadden we een vol huis gasten die door een dertigtal vrijwilligers werden verwend.”

“Is dergelijk feest nodig in Roeselare? Ik denk het wel. In Roeselare leeft een op zes kinderen in een kansarm gezin en krijgen 1.187 mensen een leefloon. De laatste twee jaar heeft de sociale kruidenier maar liefst 2.500 personen over de vloer gehad. En je kunt daar maar winkelen als je bent doorverwezen door een sociale organisatie.”

“Maar het is en blijft een zeer delicate zaak. Armoede staat niet op het gezicht van de mensen te lezen en we willen de mensen zeker niet afschrikken. Dat kan maar als we een zeer goede verstandhouding en samenwerking hebben met alle sociale instanties. En dat lukt.”

NAR zoekt nog enkele jongeren om de kinderanimatie in goede banen te leiden op zondag 31 december. Er wordt twee keer een engagement van 45 minuten gevraagd (20.45 21.30 uur en 22 22.45 uur). Ook een dj die voor sfeer- en dansmuziek zorgt, is welkom.

Alle informatie is te verkrijgen op 0475 64 31 16 (Jos) of 0496 48 94 06 (Yvette). Het NAR-oudejaarsfeest vindt plaats op zondag 31 december van 19 tot 1.30 uur.