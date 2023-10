Naomi en Leonard uit Ruddervoorde nemen deel aan Huis Gemaakt op VTM

Vanaf dinsdag 31 oktober strijden Naomi Vincke (28) en Leonard Ponseele (29) met vijf andere Vlaamse koppels om een eigen gratis (t)huis. Het Ruddervoordse paar neemt deel aan het nieuwe VTM-programma Huis Gemaakt.

“Waarom we meedoen? De kans om een huis te winnen, waaraan je zelf hard gewerkt heb, is uniek. Zeker gelet op de huizenprijzen vandaag de dag”, zegt illustratrice Naomi.

Haar partner Leonard, die in de vastgoedsector werkt, vult aan: “We hebben één kans op zes! Maar ook de ervaring die je opdoet, is lekker meegenomen. We moeten een oud huis in Aalst slopen en zijn het nu van de grond af aan het heropbouwen. We hebben al enige ervaring, want vroeger runden we in Zottegem de horecazaak Bar Zot, die we gerenoveerd hebben.”

Niet superhandig

Volgens Naomi is het de motivatie die hen drijft: “We zijn niet superhandig, maar we weten van aanpakken. Zowel Leonard als ikzelf zijn erg creatief, we lossen alles op onze eigen manier op.”

“De grootste uitdaging is: alles nauwgezet plannen, want we staan onder tijdsdruk. Ons interieur wordt net zo wild als onze levensstijl: een eclectische mix van ananaslampen, weelderige planten en veel kaders aan de muur. Hopelijk kan de jury dit appreciëren.”

Jiu Jitsu

Leonard glimlacht: “Mijn hobby is Jiu Jitsu. Ik heb de energie van deze Oosterse vechtsport goed kunnen gebruiken om het huis te slopen. Voor de ruwbouw moeten we samenwerken met het Oost-Vlaams koppel uit Erpe-Mere. Een klein detail over de bouwwerken: ik had onderschat hoe moeilijk het is om verluchtingskanalen te installeren.”

Naomi besluit: “We hadden voor de start van het programma één vereiste: in het huis dat we bouwen moet er een tuin zijn voor onze twee Border Collies.”

Huis Gemaakt, elke dinsdag en donderdag om 20.35 uur op VTM