Nancy Huyghe is de Krak van Hooglede: “Kwetsbare gezinnen helpen en spullen tweede leven geven”

Nancy Huyghe zet zich in haar vrije tijd vol overgave in voor het Mamadepot in Hooglede. “Ik ben dankbaar dat mensen er gebruik van maken en nog meer voor de tomeloze inzet van de vrijwilligers.”

“Sinds 2004 ben ik aangesteld als leidinggevende kinderopvang en in 2016 is daar het Huis van het Kind bijgekomen. Enerzijds werk ik als coördinator van Huis van het Kind waar onder andere het consultatiebureau van Kind en Gezin in zit. Anderzijds ben ik leidinggevende van de buitenschoolse opvang wat de mensen beter kennen als De Boomgaard. Ik krijg vragen voor allerhande leeftijdscategorieën en dat maakt het extra interessant. Ik kan iets betekenen voor baby’s, peuters, kleuters en lagere schoolkinderen maar ook oudere kinderen want we werken vaak samen met de jeugddienst die ook in ons gebouw gevestigd is.”

Nancy Huyghe Privé Nancy Huyghe (43) is afkomstig uit Roeselare en woont al meer dan 20 jaar in Hooglede. Met haar partner Miguel Baeckelandt heeft ze twee kinderen: Britt (14) en Thor (11). Loopbaan Nancy genoot een opleiding tot kleuteronderwijzeres en oefende deze job een jaar uit in een school in Roeselare. Vandaag werkt Nancy in Huis van het Kind in Hooglede waar ze een uitgebreid takenpakket heeft. Vrije tijd Nancy is drijvende kracht van het Mamadepot in Hooglede. Mamadepot verkoopt baby- en kinderspullen aan een spotprijs om ze een tweede leven te geven. Dat het Mamadepot ook kwetsbare gezinnen kan helpen, is voor Nancy de kers op de taart.

Geef- en ruilmobiel

“Vanuit mijn werk kregen mijn collega’s en ik vaak de vraag of ze speelgoed, kledij of andere spullen konden doneren om te gebruiken in Huis van het Kind. Het enige wat wij toen konden doen was alles in ontvangst nemen, bewaren en hopen dat we iemand vonden die het kon gebruiken. Een gemiste kans en dus kwam ik op het idee om een soort geef- en ruilmobiel te ontwikkelen die door de gemeente rondreed zodat iedereen gratis kon inbrengen en aan een spotprijsje kon kopen. Maar door corona is het er nooit van gekomen.”

25 vrijwilligers

“Het was gewezen burgemeester Rita Demaré die me vertelde over het concept ‘Mamadepot’ van Ferm. Ik zocht op wat het precies inhield en realiseerde me dat het Sociaal Huis in Hooglede op dat moment leeg was. De volgende stap was het zoeken naar vrijwilligers die zich mee wilden scharen achter het project. Momenteel zijn er negen stuurgroepleden en maar liefst 25 vrijwilligers die helpen sorteren of de winkel openhouden.”

Het Mamadepot in de Hogestraat 170 mag op 5 maart de eerste verjaardag vieren. “We zijn nog op zoek naar extra vrijwilligers die meehelpen de winkel herschikken en open houden. In het sorteren van de spullen kruipt ook enorm veel werk. Groot speelgoed moet vaak nog ineengezet worden of moet afgewassen worden. Iedereen neemt een taakje op zich waar hij of zij zich goed bij voelt en doet dit met de frequentie die hij/zij mogelijk acht. Het is duurzaam om spullen een tweede leven te kunnen geven maar daarnaast is het ook een plaats van ontmoeting. Ouders van jonge kinderen leren elkaar kennen want iedereen is welkom. Het is niet de bedoeling dat enkel mensen die het moeilijk hebben de weg tot ons Mamadepot vinden. Zo zien we ook grootouders die op zoek zijn naar een bedje wanneer de kleinkinderen op bezoek komen. Kwetsbare gezinnen krijgen via de sociale dienst of via een van de brugfiguren van Huis van het Kind een klantenkaart waardoor ze kunnen aankopen aan de helft van de prijs. Kleine spullen worden bij ons verkocht vanaf 1 euro en grote stukken worden aan maximaal een tiende van de nieuwprijs verkocht. Met de opbrengst van de verkopen betalen we eerst en vooral de nutsvoorzieningen zoals water en gas. Met het overige geld organiseren we workshops voor de kinderen. Het is niet ons doel om winst te maken, bij ons staat duurzaamheid, ontmoeting en kwetsbare gezinnen helpen centraal.” (EVG)