Nana Dassonville was Krak van het jaar 2021 van Heuvelland: “Ik denk nog niet aan stoppen”

Biokapster Nana Dassonville uit Westouter houdt warme herinneringen over aan haar deelname aan de verkiezing van Krak 2021. “Het heeft veel extra zichtbaarheid opgeleverd voor mij, mijn kapsalon en mijn manier van werken”, blikt ze terug.

Dat Nana fier is op haar titel Krak 2021 zie je direct als je haar kapsalon HoofdZaak Nana in de Rijselstraat in Ieper binnenstapt. De pancarte met het paginavullend interview dat ze kreeg als Krak heeft er een ereplaats en biedt gespreksstof.

Steun van klanten

“Mensen kijken ernaar en lezen het. Ze vinden dat ik verdiend gewonnen heb. Het is zot hoeveel mensen me gesteund hebben”, steekt Nana Dassonville van wal.

Als biokapster met ruim dertig jaar ervaring heeft Nana veel klanten. “Ik had hen gevraagd om op mij te stemmen, maar er zijn nog veel meer mensen die dat gedaan hebben. Misschien doordat ik de enige biokapper in de streek ben. In ieder geval weten nu meer mensen dat het mogelijk is om haren te verzorgen en te kleuren met planten. De titel heeft gezorgd voor extra bekendheid en heeft me nieuwe klanten opgeleverd.”

“Mijn klanten vonden het allemaal tof toen ik de titel had gewonnen. Ook op Facebook en Instagram kreeg ik felicitaties. Het is geestig om in de spotlights te staan als je met zoiets bezig bent. Veel gesprekken gaan over hoe je op een natuurlijke wijze kunt leven en werken. Ik deel mijn ervaringen. Zo vertel ik over de micro-organismen (EM) waarmee ik mijn salon poets. We hebben veel zelf in handen. Mijn droom is dat alle kappers met volledig natuurlijke producten werken. We zouden een veel schonere wereld hebben”, aldus Nana.

De prijs heeft haar aangemoedigd om verder de ingeslagen, plantaardige weg te volgen. “Ik zoek en test volledig natuurlijke verzorgingsproducten – eerst voor mezelf, en als ik er tevreden over ben stel ik ze voor aan mijn klanten. Zo ben ik heel enthousiast over een hydrolaat van mijn collega-biokapster en goede vriendin Isabelle Monteny uit Nieuwpoort. Haar kruidenwater op basis van heermoes, brandnetel, rozemarijn en berk is heel goed voor het huidmicrobioom. Ook nieuw is een Frans merk op basis van plantenextracten dat ik heb ontdekt waarmee ik nu zelfs in één stap wit haar zelfs zwart kan kleuren zonder indigo. Daardoor kan ik nu nog meer mensen helpen.”

Meer mensen helpen: dat is Nana’s doel en haar titel van Krak van het jaar 2021 heeft daarbij geholpen. “Na mijn verkiezing mocht ik als panellid voor deze krant een tijdlang mijn mening mocht geven over actuele thema’s in Ieper.”

Groene Pluim 2022

In het voorjaar kreeg Nana ook de Groene Pluim 2022 van de Ieperse Milieuraad. “Mijn Krak-titel heeft daaraan bijgedragen”, denkt Nana. “Alle mensen die voor mij hebben gestemd voor de verkiezing van Krak hebben me daarna ook geholpen aan de Groene Pluim. Ongelooflijk om te voelen hoeveel mensen me een warm hart toedragen. Ik had nooit gedacht dat ik die twee prijzen zou winnen want ik had sterke tegenkandidaten. Ik ben wel blij en dankbaar. Meer en meer mensen beseffen dat een natuurlijke aanpak veel voordelen heeft. Zeker nu kunnen we er alleen maar bij winnen.”

“Dus ja: de prijs heeft me aangemoedigd om verder te doen”, vat Nana samen. “Aan stoppen denk ik nog niet. Ik doe het veel te graag. Als er trouwens lezers zijn die tips hebben voor zachte, niet al te grote handdoeken geproduceerd in België op een zo natuurlijk mogelijke manier – bijvoorbeeld op basis van vlas – die ik kan gebruiken in mijn kapsalon, dan mogen ze me dat zeker laten weten.”

(KVL/foto EF)

