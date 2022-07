Nadine uit Zwankendamme is Belgisch kampioene in het garnaalpellen

Nadine Deetens (58) schreef afgelopen weekend het eerste Belgische kampioenschap garnaalpellen op haar naam in Oostduinkerke. De Zwankendamse haalde het met een grammetje verschil – één luttele gernoaze – van de Bredense Chantal Goes en gaf zo meteen ook de wereldkampioene uit Wenduine het nakijken.

“In Lissewege en Zwankendamme was het vroeger traditie. De vissers brachten de garnalen aan land in jute zakken, na school mochten wij die dan helpen pellen. Zo kreeg ik het al vroeg in de vingers”, vertelt ze. Jong geleerd is oud gedaan, inderdaad. Nadine gaf de kunst van het garnaalpellen ondertussen ook door aan haar eigen kinderen. “Je moet er wat feeling voor hebben, maar de rest is techniek. Mijn truc is: het kopje van de garnaal in je linkerhand tussen duim en wijsvinger nemen en dan met je rechterhand een klein duwtje geven aan de staart”, legt Nadine uit.

Het waren haar man en kinderen die haar over de streep haalden om deel te nemen aan het BK. “Mijn man had er iets over gelezen op Facebook en vond het wel iets voor mij. Ik heb vroeger ook vele jaren als jobstudent in een viswinkel gewerkt en pel nu nog wel eens garnalen voor vrienden of kennissen die er zelf niet zo bedreven in zijn. Onze kinderen hebben dan dat laatste zetje gegeven: Komaan mama, je kunt het! (lacht) Zelf was ik eerlijk gezegd wat bevreesd om tegen de wereldkampioene uit te komen. Nooit gedacht dat ik het tegen haar zou halen”, glimlacht Nadine.

‘Talk of the town’

Ze is blij dat ze haar steentje kon bijdragen aan het in stand houden van de vissersfolklore. “Ik heb het altijd zonde gevonden dat onze garnalen eerst naar Marokko gaan om daar gepeld te worden. Alleen in de viswinkels aan zee vind je nog kraakverse, met de hand gepelde garnalen”, klinkt het.

Je moet er wat ‘feeling’ voor hebben, maar de rest is techniek

Nadine is trots op haar titel, én talk of the town. “Zowel in Lissewege als in Zwankendamme gaat mijn overwinning vlotjes over de tongen”, glimlacht ze. “Na een jaar vol tegenslagen, was die overwinning trouwens extra welgekomen. Het was een leuke ervaring die ik zo zou overdoen.” Binnenkort mag Nadine alvast haar Belgische titel gaan verdedigen op het WK garnaalpellen in Leffrinkhoeke.

