Nadine komt van kale reis thuis met zes zakken vol stinkende en vuile kledij: “Dit heb ik nog nooit meegemaakt, walgelijk”

Nadine Hillewaert en haar man Danny Duwein uit Oudenburg hebben een groot hart voor wie het moeilijker heeft in onze maatschappij. Daarom zamelt ze onder meer kledij in die nog best een rondje mee kan. Maandelijks staan ze in de sociale kruidenier Thope om wie nood heeft aan kleren hiermee te helpen. “We krijgen heel veel, meestal nog echt bruikbare zaken, maar vorige week was dat een ander verhaal. Acht zakken waarvan zes met vuile en stinkende kleren”, zucht Nadine.

Je doet een oproep op Facebook naar kledij in grote herenmaten en krijgt al vlug reactie. “Ik kreeg een bericht van iemand uit de Westhoek die schreef dat ze veel kleren had. Wij zijn dan vorige zaterdag naar daar gereden en hebben er onze auto vol geladen met acht grote zakken”, vertelt Nadine Hillewaert.

“Mijn hart keerde, ik moest naar buiten”

“Eenmaal thuis droegen we de zakken in onze garage, zoals we altijd doen, om alles te sorteren. Maar wat was dat? De geur die er uitkwam, was verschrikkelijk, was walgelijk. Mijn hart keerde, ik moest naar buiten”, aldus Nadine. “Het meeste was beschimmeld, stonk verschrikkelijk en was heel vuil. In een zak zat ook een vuil tapijt, in een ander een beschimmelde badmat, nog nat. Dit hebben we nog nooit meegemaakt.”

Intussen zijn alle zakken weg. “Iemand die ons wou helpen, heeft ze opgehaald en zou ze vernietigen”, gaat Nadine verder. “Dat iemand zoiets durft meegeven…”

“Je hebt er geen idee van hoeveel werk wij verzetten om alles wat we binnen krijgen te sorteren en na te zien. Als de kledij vuil is, doen we ze weg. Wassen doe ik niet”, verzekert Nadine Hillewaert.

Speelgoed

Ze is naast kledij ook al volop speelgoed aan het inzamelen voor als Sinterklaas komt en voor de kerstman. “We hebben nu al een hele muur vol met nog mooi en bruikbaar speelgoed”, besluit Nadine die samen met haar man Danny ook veel schoolgerief heeft ingezameld voor de start van het nieuwe schooljaar. (LIN)