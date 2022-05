Nadia Stubbe sluit hoofdstuk af in de bib na veertig jaar dienst

Na meer dan 40 jaar trouwe dienst zwaait Nadia Stubbe (60) af in de bibliotheek. Of ze zich zal vervelen? Daar is weinig kans toe. In haar vrije tijd is ze momenteel voorzitter van de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate, ze puzzelt en leest graag, houdt van handwerken …

Nadia Stubbe (60) woont in Oostende samen met Georges Vanduyvenboden, die ze leerde kennen in de toenmalige stedelijke bibliotheek ter hoogte van het Feest- en Kultuurpaleis. Samen hebben ze een zoon Marijn.

“In 1980 ben ik gestart als typiste in de jeugdafdeling van de stedelijke bibliotheek. In 1984 belandde ik in het filiaal Stene/Konterdam samen met Renaud. Toen beperkte het filiaal zich nog tot de benedenverdieping.”

“Boven bevond zich de raadszaal van het gemeentehuis van Stene waar onder meer huwelijken werden voltrokken en werkzoekenden konden er ook hun stempel komen halen.”

Collega’s opgeleid

“Ik heb hier heel wat collega’s die momenteel nog in de huidige hoofdbib werken opgeleid. Wat het lenerspubliek betreft: ik zie leners terug die ik ooit als kind wegwijs maakte in de bib en die nu zelf al kinderen hebben.”

“Wat het ouder publiek betreft, zijn al heel wat mensen intussen verhuisd naar een serviceflat maar de kinderen blijven hen boeken toestoppen afkomstig uit ‘mijn’ filiaal. En dat doet deugd. Intussen ken ik ook wel heel wat klanten en hun boekensmaak. Ik raad hen dan ook vaak nieuwe werken aan en dat appreciëren ze enorm.”

“Door de komst van de wijk Baanhof zie ik ook veel nieuwe leners opdagen. Verder zijn de leerlingen van het bijzonder onderwijs uit de Clivialaan al meer dan 30 jaar vaste klant. Ook de leerlingen van de Sint-Lodewijk- en de Van Glabbekeschool komen jaarlijks langs om kennis te maken met onze collectie.”

Boetesysteem

“In al die tijd is er ook veel veranderd naar boetesystemen toe: weet je trouwens dat je vroeger de politie aan je deur kon krijgen als je je boeken niet op tijd binnenbracht? Gelukkig is deze drastische aanpak voorbij.”

Nadia was naast haar taak in het filiaal, in de hoofdbib hoofdzakelijk bezig met de organisatie van het bewaarfonds Ostendiana: allerhande materialen die betrekking hebben op het rijke verleden van Oostende, waaronder boeken en tijdschriften, passeerden door haar handen. Ook binnen heemkring de Plate blijft ze bezig met wat er zich in Oostende vroeger allemaal afspeelde vereeuwigd in affiches, fotomateriaal, brieven … Een levenslange passie!