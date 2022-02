Nadia Hendrickx (Vooruit) vraagt lokale aandacht voor energiefactuur: “Burger heeft nood aan juiste info”

Raadslid Nadia Henddrickx (Vooruit) wil dat Jabbeke ook maatregelen neemt om de energiefactuur betaalbaar te houden voor de inwoners. Volgens haar is het niet alleen een bovenlokaal verhaal, maar moet men ook lokale, aanvullende maatregelen nemen.

“De laatste tijd krijgt onze Vooruit-fractie heel wat vragen van burgers die bezorgd zijn over hun energiefactuur. De energieprijzen bevinden zich op ongekende hoogtes en treffen heel wat mensen. Bovendien is die energiemarkt zeer complex. Daarom wil onze fractie peilen naar wat er momenteel op lokaal vlak reeds ondernomen wordt om een verschil te maken op de energiefactuur van onze inwoners. Daarnaast stellen we graag zelf enkele maatregelen en ingrepen voor”, stelt Nadia Hendrickx.

“Een cruciale maatstaf op het vlak van energie is de kennis van de markt. Voor OCMW-medewerkers die in contact komen met gezinnen in energiearmoede is het daarom belangrijk dat zij de juiste opleiding hebben gekregen en regelmatig bijgeschoold worden. Hoe kan een medewerker adviseren als hij of zij zelf de energiemarkt amper begrijpt? Welke opleidingen hebben de OCMW-medewerkers van onze gemeente die in contact komen met energievragen gekregen? Staat het gemeentebestuur ervoor open om een samenwerking met andere organisaties – die bijvoorbeeld advies geven aan gezinnen in verband met energie besparen, renoveren, … – aan te gaan? De burger heeft nood aan de juiste informatie en wie kan daar beter in voorzien dan de lokale overheid.”

Aantal tussenkomsten in energiefacturen zal waarschijnlijk wel toenemen

Schepen van Sociale Zaken Paul Storme meent dat er al heel wat maatregelen zijn genomen. “De medewerkers van de sociale dienst hebben intussen vorming gekregen omtrent de ‘V-test’ die perfect voor elke leverancier van gas en elektriciteit kan berekenen wat je moet betalen. Volgende week is er overleg met een medewerker van de WVI om bewoners van onze gemeente te begeleiden in hun energiefacturen. Het budget voor het jaar 2022 voor terugbetaling op energiefacturen en waterfacturen is gestegen van 10.000 euro naar 20.800 euro”, zegt Paul Storme. “Daarnaast krijgen wij ook federale tussenkomsten. Op vraag van de Vlaams Belangfractie gaan wij ook contact opnemen met de vereniging Papillon. Daar kunnen mensen in armoede een energiezuinig huishoudtoestel aanschaffen voor de maandelijkse huur van 7 euro.”

Brochure

“Intussen is er een brochure ‘energie’ uitgegeven over het sociaal tarief, de verwarmingstoelage, de minimale levering gas. Deze brochure zullen wij promoten via de communicatiekanalen en in het sociaal huis. Tijdens de zitting van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst worden de dossiers voor tussenkomst in energiefacturen besproken. Tot op heden is dit voor de gemeente Jabbeke beperkt, maar we denken wel dat dit tijdens 2022 ruim zal toenemen.” (PA)