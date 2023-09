Nadia (57) mag op audiëntie bij de koning als held van Be Heroes: “Ze doet echt álles om mensen te helpen”

Nadia Kozem (57), één van de vrijwilligers van de voedselbedeling in Bredene, mag dinsdag op audiëntie bij koning Filip in het Koninklijke Paleis in Brussel. Het burgerinitiatief Be Heroes zocht alledaagse helden die met kleine daden een groot verschil maken. Bo Goeminne nomineerde Nadia omdat ze zeven dagen op zeven bezig is om anderen te helpen.

Nadia Kozem woonde tot haar 10 jaar in Leuven, waarna ze met haar Syrisch-Belgische familie verhuisde naar Aleppo. Door de oorlog die er uitbrak moest Nadia na 38 jaar noodgedwongen terugkeren met haar familie naar België. Ze vonden een nieuwe thuis in Oostende. “Dat was een heel moeilijke periode. Gelukkig heeft mijn mama altijd Nederlands met ons gesproken, waardoor we de taal heel goed beheersen.”

Hard aanpassen

“We hadden een goed leven in Syrië. Mijn mama was al teruggekeerd naar België met haar zes kleinkinderen op de vlucht voor de oorlog. Wij zijn daar nog gebleven en hebben geprobeerd om zoveel mogelijk mensen te helpen, maar omdat het te gevaarlijk werd, zijn mijn man en ik dan ook naar België gekomen. Het was opnieuw heel hard aanpassen. Mijn man is aan het werk gegaan, maar ik wilde niet zomaar niets doen en daarom ben ik vrijwilligerswerk beginnen doen”, blikt Nadia terug.

“Ik stockeer de producten die binnenkomen en zorg ervoor dat ze goed bewaard worden”

Nadia engageerde zich bij een handvol organisaties. Zo is ze actief bij de voedselbedeling in de Caproen in Bredene. “Ik ben hier zes jaar geleden begonnen. Ik stockeer de producten die binnenkomen en zorg ervoor dat ze goed bewaard worden. Elke vrijdagnamiddag help ik mee in de Sociale Kruidenier de Antenne in Oostende. Ik sorteer en bereid de producten voor die nog kunnen uitgedeeld worden op maandag tijdens de voedselbedeling in Bredene. Daar kruipt redelijk wat werk in”, vertelt Nadia.

Taallessen

Met haar vereniging ‘Syrië met liefde’ organiseert ze Arabische taallessen voor kinderen en Nederlandstalige gesprekstafels voor nieuwkomers. Nadia zetelt tevens in de Multiculturele Adviesraad Oostende om de signalen en noden van mensen met en zonder een migratie-achtergrond te delen met het lokale stadsbestuur.

Nadia is ook al vele jaren actief bij FMDO, Federatie voor Mondiale en Democratische Organisaties. Het is medewerkster Bo Goeminne die haar nomineerde bij Be Heroes. “Nadia is in de zes jaar dat ik werk bij FMDO een constante geweest. Ik kan altijd op haar rekenen. Ik vond het niet vanzelfsprekend dat ze zoveel van haar vrije tijd opoffert om mensen te helpen. Er zijn nog veel vrijwilligers binnen FMDO die ook mooie dingen doen, maar Nadia is daar 7 dagen op 7 mee bezig. Geen enkel vraag is ook te veel. Toen ze na 9 jaar voor het eerst terug ging naar Syrië, was er ook net de aardbeving en ook dan stond ze niet stil en zette ze alles in het werk om mensen te helpen”, licht Bo toe.

Snoepjes

Nadia deelde voedsel, dekens en andere basisbenodigdheden uit. “Ik was daar drie weken en daarvan zijn we tien dagen in de weer geweest om mensen te helpen. Ik zamelde geld in en kocht voedsel en deelde die uit rechtstreeks aan gezinnen die in scholen en opvangcentra verbleven. Voor de kinderen kocht ik snoepjes want ik vond het moeilijk om te zien hoe zij niets meer hadden.”