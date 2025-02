Nadat Dimitrie (50) tachtig kilo afviel dankzij de fiets, kreeg hij diabetes type I: “Doet wel iets met een mens”

Dimitrie Ducoulombier viel 80 kilogram af door te fietsen en is nog altijd gebeten door de fietsmicrobe. In augustus vorig jaar kreeg hij de diagnose diabetes type I, maar hij gaf de moed niet op en blijft koersgek. Dat resulteerde ook in een opmerkelijke verzameling koerscuriosa.

Het verhaal van Dimitrie Ducoulombier (50) uit Geluwe blijft tot de verbeelding spreken. Gedreven door zijn aan kanker gestorven mama, mémé Betty zoals hij ze noemt, zette hij zijn eetverslaving om tot een fietsverslaving. Het resultaat: hij maalde 17.050 kilometer af en viel zo maar liefst tachtig kilogram af. Een halvering van zijn lichaamsgewicht. De zeven frikandellen als middagmaal werd een lichte lunch.

Het begon in 2022, maar in 2025 blijft hij hoofdstukken schrijven aan zijn verhaal. Vorig jaar in augustus kwam daar een zwarte pagina bij. “Ik kreeg de diagnose diabetes type I”, vertelt hij. “Ik kon het niet geloven. Ik had type II, hoe kon dat dan plots veranderen? Erfelijk, zo bleek, mijn mama had dat ook.”

Zijn wereld stortte in, al bleef zijn verdriet niet lang duren. Hij kreeg een sensor en moest werken met insulineprikken. Niet evident voor iemand die vrijwel elke dag op zijn tweewieler zit. “Het blijft zoeken, zo had ik onlangs nog een hypo”, vertelt Dimitrie. Maar toch. “Ik blijf me wel amuseren op de fiets hoor, maar het doet zeker iets met een mens.”

Ommekeer

De ommekeer kwam er tijdens een tijdrit in Nieuwpoort. Het was altijd al de droom van de Geluwnaar om deel te nemen aan de discipline. Ondanks zijn twijfel besloot hij toch aan de start te komen van de rit van 45 kilometer. “Ik was bang dat ik na tien kilometer niet meer zou voortkunnen omdat mijn suiker te veel zou gedaald zijn. Gelukkig was ik goed voorbereid en had genoeg suikers mee om een dip te voorkomen. Toen ik over de meet kwam, was ik euforisch. Dat was ook mijn doel, maar uiteindelijk werd ik zelfs derde in mijn leeftijdscategorie.”

Het sterkt hem om te blijven rijden. De voorbije jaren deed hij dat in het kader van Fietsen Tegen Kanker. Daarin nemen amateurfietsers het op tegen elkaar om zoveel mogelijk kilometers af te leggen. Dimitrie behaalde er zowel de gele als groene trui. “Daarmee is de cirkel rond. In plaats van tegen kanker, wil ik nu focussen op fietsen tegen diabetes.”

Een leven zonder de fiets, dat is intussen ondenkbaar voor Dimi. Dat is ook duidelijk wanneer je zijn woning binnenstapt. Zijn koerscapriolen tegen kanker brachten hem al op verschillende criteria waar hij al eens een bekende kop tegen het lijf loopt. “Toen ik een T-shirt had van Fietsen Tegen Kanker besloot ik die te laten tekenen door triatleet Frederik Van Lierde.”

Handtekeningen

Het werd het begin van een handtekeningenreeks met klinkende namen – van Philippe Gilbert tot Johan Museeuw. Maar daar hield het niet op. De sympathieke Dimitrie kreeg op de duur ook van verschillende (ex-)renners opmerkelijke objecten.

“Het truitje van Campenaerts dat hij droeg tijdens de Ronde Van Vlaanderen, wanneer ze met Lotto als Vikingen op het podium kwamen, bijvoorbeeld, maar ook de tijdrithelm waarmee Gianni Marchand in 2021 derde werd in de Baloise Belgium Tour of de schoenen van Lucien Van Impe.”

Van de gang tot de slaapkamer, Dimitries woning langs de Ieperstraat in Geluwe kun je bijna een minimuseum noemen. Met tal van pronkstukken waar verzamelaars grof geld voor zouden betalen, of wat dacht je van de bolletjestrui in de Vuelte van Evenepoel? Of het truitje van Asgreen waar het bloed door een val nog aanhangt? “Maar verkopen? Neen, dat wil ik niet. Als ik iets dubbel heb, dan zou ik het misschien nog weggeven.”

Heel wat pronkstukken, maar voor Dimitrie is er één object dat hem nauw aan het hart ligt. “Het broekje van Mapei. Ook dat liet ik tekenen, door hele grote namen zoals onder meer Mathieu Van der Poel en Andrea Tafi. Vijfenzestig handtekeningen staan erop. Ik heb het al gezegd dat als ik komt te sterven, dan mag dat mee in mijn graf.”

