Nachtwacht-flyer loopt even vast in Plopsaland, The Ride heropent

Exact een week nadat de topattractie The Ride To Happinnes by Tomorrowland vastliep in Plopsaland, viel zaterdagmiddag alweer een attractie stil op grote hoogte. Deze keer zaten 10 mensen even vast in de Nachtwacht-Flyer. Het incident kon snel opgelost worden. “Voor fans van The Ride is er goed nieuws: die gaat zondag 27 februari terug open”, zegt Plopsa CEO Steve Van den Kerkhof.

Het is niet meer dan een stom toeval maar exact een week nadat de achtbaan The Ride To Happiness vastliep in Plopsaland De Panne liep zaterdagmiddag alweer een attractie vast. Vorige week zaterdag rond 17.15 uur liep The Ride vast op het hoogste punt van de baan, zo’n 34 meter boven de grond. Negen mensen zaten zo vast in de karretjes.

Er kwam een heuse reddingsoperatie aan de pas om hen te redden. Dat gebeurde met behulp van een telescoopkraan. De bezoekers, allemaal jongeren, konden pas nu uren bevrijd worden. Ze raakten wat onderkoeld maar bleven ongedeerd. Sinds de feiten was The Ride gesloten voor onderzoek.

Nachtwachtflyer vast

Vandaag, eveneens rond 17 uur, liep opnieuw een attractie vast in Plopsaland. Deze keer ging het om de Nachtwacht-Flyer, voorheen de ROXflyer. Tijdens het afdalen bleef de centrale gondel steken op grote hoogte. Tien personen die zich op dat moment in de attractie bevonden moesten zo even langer van het uitzicht genieten. “De flyer ging om een onbekende reden in storing”, zegt Steve Van den Kerkhof, CEO van Plopsaland.

“Deze attractie kan vervolgens manueel naar beneden gelaten worden. In totaal zaten de mensen hooguit tien minuutjes even vast.” Met een totale hoogte van 67 meter is de Nachtwacht-Flyer de hoogste attractie van het park. Wat het probleem was, is niet duidelijk maar het is niet de eerste keer dat de Nachtwacht-flyer, gebouwd in 2006, blijft haperen. Tot nu toe was dat wel telkens voor korte duur.

The Ride terug open

Goed nieuws is er wel voor de achtbaanfanaten. De topattractie The Ride To Happinnes by Tomorrowland gaat terug open, een week na het defect. “De attractie werd vrijdag terug vrijgegeven door het parket”, zegt Van den Kerkhof. “Zaterdag hebben we verschillende testritten uitgevoerd met trein 1. Trein 2 is de trein die vastgelopen is en die blijft buiten gebruik. Uit loggegevens bleek dat de trein de maximale snelheid niet haalt maar het blijft onduidelijk waarom. Trein 1 doet dat wel. De wind van vorig weekend was dus zeker niet de oorzaak.”

“Intussen werd de trein en de hele attractie gekeurd door TÜV en door fabrikant MACK Rides. Ze kan dus terug openen.” Dat is bijzonder goed nieuws voor deze krokusvakantie en pretparkfanaten. Omdat er maar een trein beschikbaar is moeten die wellicht wat meer geduld oefenen.

(JH)