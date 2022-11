Nachtopvang voor daklozen in Brugge zat allereerste nacht al vol

Op de eerste dag van de winteropvang moest het OCMW Brugge dinsdagnacht al twee daklozen op hotel sturen, omdat de 18 bedden van welzijnsvereniging ‘t SAS volzet waren. Volgens voorzitter Pablo Annys wordt Brugge met steeds meer daklozen geconfronteerd.

Sinds dinsdag 15 november biedt welzijnsvereniging ‘t Sas van OCMW Brugge opnieuw winteropvang voor dak- en thuislozen in Brugge. Er zijn achttien bedden beschikbaar voor een veilige overnachting in een pand op de hoek van Fort Lapin met de Havenstraat op de Brugse ring.

Vier b’s

Daklozen krijgen er de vier ‘b’s: een bed, een bad, brood en begeleiding. “Zo hoeven ze niet op straat te overnachten en kunnen ze hier ‘s morgens met een gevulde maag vertrekken”, zegt coördinator Thibault Jonckheere. De medewerkers van de nachtopvang volgen de bezoekers ook op, zodat ze op termijn een duurzame oplossing kunnen vinden voor hun huisvestingsprobleem.

Net als de vorige winterperiode wordt in Brugge niet meer gewerkt met ‘stopnachten’. Een bed reserveren kan op het gratis nummer 0800 200 09, dagelijks van 11 tot 16 uur. “Iedereen die het wenst, ook mensen zonder papieren, zijn welkom. Uiteraard wordt hier niemand tegen zijn zin vastgehouden. Als alle bedden volzet zijn, garanderen we nachtopvang in drie Brugse hotels. We hebben samenwerkingsakkoorden met hotel ‘t Putje op ‘t Zand, het Koffieboontje in de Hallestraat en de Snuffel in de Ezelstraat”, vertelt OCMW-voorzitter Pablo Annys.

450 hotelnachten

Hij wijst op een belangrijke doelstelling van het lokaal sociaal beleidsplan van de stad Brugge: niemand moet tegen zijn wil op straat slapen. Vorige winter betekende dit dat de stad Brugge en de Provincie West-Vlaanderen, die het project mee ondersteunt, samen 450 hotelnachten bekostigden. Zij het aan een gunsttarief van 35 euro per nacht, wat de rekening op 15.750 euro bracht.

Volgens Pablo Annys stijgt het aantal daklozen in Brugge: “Slechts een beperkt aantal daklozen weigert om principiële redenen opvang, velen kennen het systeem niet of hebben een fout beeld over ons huishoudelijk reglement. Samen met de vzw Wieder en de stadswachten willen we ons winteractieplan beter bekend maken.”

“Het clichébeeld van de dakloze geldt niet meer, er zijn veel gezinnen zonder dak boven hun hoofd. Alleenstaande vrouwen met kinderen die tijdelijk bij vrienden of familie logeren. Jongeren die na een zware ruzie met hun ouders niet meer naar huis willen. Ik schat het aantal daklozen in Brugge op enkele honderden personen. Hoeveel het er precies zijn, zullen we pas in maart 2023 weten. De KUL voert hierrond momenteel onderzoek en doet een wetenschappelijke daklozentelling.”

Warm

“Maar er is veel verdoken miserie die ertoe leidt dat mensen geen huis noch thuis meer hebben. Dat blijkt ook uit het feit dat vele Bruggelingen overdag naar de bibliotheek trekken om warm te zitten. ‘t Sas biedt ‘s nachts een warme plek aan om even op adem te komen, in een aangename omgeving. En elke zondag is er in dienstencentrum Van Volden kans op ontmoeting”, aldus de OCMW-voorzitter.

Momenteel leiden vier maatschappelijk werkers en 45 vrijwilligers de nachtopvang van ‘t SAS in goede banen. “Ideaal ware als we zestig vrijwilligers hebben, die elk één nachtje per maand de daklozen begeleiden”, aldus Thibault Jonckheere. Wie tijd en zin heeft om als vrijwilliger een handje toe te steken in de nachtopvang, mag zich altijd melden via nachtopvang@sasbrugge.be