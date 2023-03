Nachtophaling afval vanaf maandag 3 april

Op maandag 3 april start om 22 uur opnieuw de nachtophaling van afval in zone 1 in Blankenberge. Zet je huisvuilzakken telkens buiten tussen 21 en 22 uur.

De ophaling van het restafval gebeurt op maandag en op vrijdag, PMD op dinsdag, papier en karton op donderdag. Opgelet! Sinds 1 januari 2023 omvat zone 1 de wijken ten noorden van de lijn die loopt over Vredelaan, Zuidlaan en Koning Albert I-laan (genoemde straten niet inbegrepen). Weet je niet tot welke zone jouw straat behoort? Dat vind je op de afvalkalender of op de website van IVBO. Geen afvalkalender ontvangen? Haal er een in het stadhuis of in het Infopunt Toerisme (Hoogstraat 2, Blankenberge). (WK)