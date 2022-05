Nacht van Vlaanderen loopt zich warm voor topeditie

Na twee jaar onderbreking als gevolg van corona kunnen de organisatoren van de Nacht van Vlaanderen in Torhout zich eindelijk warm lopen voor de volwaardige 41ste editie van hun befaamde wandel- en loophappening. Op vrijdagavond 17 juni worden duizenden sporters aan de start verwacht.

Die start heeft voor zowel de wandelaars als de joggers en hardlopers plaats op en om het stedelijk sportstadion Benny Vansteelant. Voor de 42 en de 100 kilometer wandelen kan er enkel vooraf ingeschreven worden (tot 10 juni) en zijn er maar een gelimiteerd aantal plaatsen beschikbaar.

Vier loopwedstrijden en vier wandeltrajecten

Het evenement gaat om 19 uur van start met een 5 kilometer Start to Run. Om 20 uur zijn er dan de Renault Marathon en de halve marathon. Een kwartier later start de 10 kilometerloop Memorial Tom Compernolle en, wat nieuw is, tegelijk de 10 kilometer Bedrijvencup.

De wandelaars beginnen om 20.15 uur op het genoemde sportstadion gezamenlijk aan hun trajecten langs de mooiste paadjes van het Houtland. Er is keuze tussen 10 kilometer (de zogenoemde Mini Nacht), 21 kilometer, 42 kilometer en het koninginnestuk, de 100 kilometer.

“De honger naar de Nacht is na twee coronajaren nog nooit zo groot geweest”, zegt voorzitter van het organisatiecomité Dirk Verduyn. “We maken er een topeditie van. We staan te popelen om er met z’n allen tegenaan te gaan.”