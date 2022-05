Naast Lampie moet nieuwe zitbank extra toeristen lokken naar Ieper: “Past binnen strategische visie”

Vanop een nieuwe zitbank kan je straks de Ieperse ‘grootstad’ van weleer verbeelden in de schaduw van de kathedraal en Lakenhallen. De bank wordt gemaakt uit de stenen van de middeleeuwse haven, die opgegraven is en weer verdwijnt onder het nieuwe Vandenpeereboomplein. De bank was niet gepland, maar moet beantwoorden aan de interesse van inwoners en toeristen in het middeleeuwse karakter van de stad. De afwerking van bank en plein moet nog dit jaar geschieden.

Ieper, middeleeuwse grootstad. Het is de titel van een volledig nieuwe verhaallijn, die het stadsbestuur uitwerkt in de nieuwe strategische visienota voor het toerisme. Naast de fietsbeleving met promotiespot van Yves Lampaert en het gekende oorlogsverleden moeten de middeleeuwen extra toeristen overhalen tot een bezoek aan de stad.

“Het middeleeuws karakter van Ieper spreekt tot de verbeelding van nieuwe bezoekersprofielen”, stelt toerismeschepen Diego Desmadryl (Open Ieper). “De recente archeologische vondsten, het academisch opzoekingswerk over het middeleeuws verleden en de beleidskoers van het Yper Museum leggen de basis voor de uitbouw van deze verhaallijn. Dankzij de bevaarbare Ieperlee was de stad in de middeleeuwen een internationaal handelscentrum. Ieper behoorde in de twaalfde en dertiende eeuw als machtige lakenstad naast Gent en Brugge tot de belangrijkste steden van het graafschap Vlaanderen. Een rijk historisch verleden, dat bij de bezoeker niet echt gekend is, maar wel waardevol is voor de cultuurtoerist en de ontdekker in Ieper.”

Ondergrondse haven

Ook de eigen bevolking blijkt geïnteresseerd. Nadat archeologen een oude kademuur blootlegden voor werken onder het Vandenpeereboomplein, daagden een paar maand geleden zo’n 350 bezoekers op voor rondleidingen.

Erfgoedschepen Philip Bolle (Vooruit) omschreef de vondst als “een onverhoopte voltreffer”, omdat de muur zo groot en intact was. Aan de kademuur waren houten meerpalen te zien en vlakbij werden restanten ontdekt van een middeleeuwse havenkraan voor het laden of lossen van de boten.

Met een drone werd de haven in 3D opgemeten, maar het stadsbestuur wil nog een tastbare bovengrondse herinnering van de ondergrondse haven. “Want de resultaten maakten heel wat los bij de bevolking”, stelt Bolle. “Vanuit verscheidene hoeken kwam met aandrang de vraag of er op het plein iets van de resten van dat rijke Ieperse verleden zou te zien zijn.”

Zitbank

Daarom wordt op het nieuwe plein een zitbank gebouwd tussen de geplande fonteintjes en parking ter hoogte van de oorspronkelijke kademuur. “Daarbij worden de natuurstenen van de kademuur hergebruikt”, vervolgt Bolle. “De bank wordt in totaal een twintigtal meter lang en mogelijk in twee gescheiden stukken met historische duiding opgebouwd. De visualisering wordt zeer duidelijk, alsof de kademuur werkelijk op het plein aanwezig zal zijn.”

© TP

Het bestuur verwacht geen impact op de kosten en timing van de werken, die al anderhalf jaar duren. “De bank moet er dit jaar komen tijdens de afwerking van het Vandenpeereboomplein. De kost van een kleine 35.000 euro kan nog verlaagd worden met een erfgoedsubsidie van maximum 7.500 euro.”

Er komt ook nog een kunstwerk ter hoogte van de loskraan, maar ten vroegste vanaf 2025. “In de volgende bestuursperiode moet goed nagedacht worden of dat kunstwerk een allusie of verbeelding moet worden van de kraan en het havenverleden”, besluit Bolle. (TP)