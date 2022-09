Naar WK voetbal kijken bij diner van Willem Hiele

Ten minste drie wedstrijden van de Rode Duivels op het WK in Qatar zullen ook te zien zijn op een groot scherm op de Wellingtonrebaan. Er zijn verschillende formules : van 5 tot 285 euro. Dat laatste is dan met een driegangendiner van topchef Willem Hiele.

Op de ACEG Wellingtonrenbaan heeft uitbater Eventor ervaring met voetbalwedstrijden op groot scherm: de WK’s van 2014 en 2018 en het EK van 2016. “Het aantal toeschouwers varieerde tussen de 6.000 en 10.000. Er was telkens een topsfeer met vooraf animatie en toen de Rode Duivels extra wedstrijden speelden, zorgde dat voor topavonden met een groot scherm op de piste en het volk in de tribunes”, zegt Olivier Orlans. “Die formule in openlucht was geen optie. Het is kouder en als het regen, valt zo’n voetbalfeest al snel in het water. We wilden geen risico lopen en verplaatsen alles naar binnen.”

In de grote hall komt een scherm van 7 op 4 meter waar de wedstrijden live worden uitgezonden. “Ook op alle andere schermen in de zaal wordt de wedstrijd uitgezonden zodat aanwezigen niets missen”, zegt Olivier Orlans. Er is ook animatie voorzien met Filip D’Haeze als opwarmer (elke match) en na de wedstrijd optredens van Dimaro (23/11), 2 Fabiola (27/11) en Kobe Ilsen en Viktor Verhulst (1/12). Daarna volgt nog een afterparty. De feestjes eindigen uiterlijk om middernacht of 2 uur ’s nachts, afhankelijk van het startuur van de match.

Driegangendiner

Er zijn verschillende formules : een eenvoudig toegangsticket voor 5 euro (wedstrijd en optredens) en een VIP-formule op de eerste verdieping (65 euro) met parking, buffet en bar 90 minuten voor de match. Tot slot is er een Willem Hiele-pakket met parking, aperitief en amuses, een driegangendiner van topchef Willem Hiele met wijn en alle drank tot 15 minuten voor de match voor 285 euro. “Alles samen is er plaats voor 2.500 mensen. Meer volk is geen optie want we willen de beleving voor iedereen zo optimaal mogelijk houden”, luidt het. De wedstrijden vinden plaats op woensdag 23 november om 20 uur (België-Canada), zondag 27 november om 14 uur (België-Marokko) en donderdag 1 december om 16 uur (Kroatië-België).

We informeerden ook in de andere gemeenten van de kustregio, maar in de meeste zijn nog geen plannen voor WK-dorpen of grootschalige uitzendingen op grote schermen. Enkel in De Panne wordt De Boare weer omgedoopt tot voetbaltempel.