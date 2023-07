Na zorgluik, nu ook logistieke luik en eigenaar gebouwen Triamant Geluwe failliet: “Het is bang afwachten, we weten van niks”

De crisis is compleet bij Triamant in Geluwe. De ongerustheid was er al toen eind juni zorgluik Curamant failliet werd verklaard. Nu gaat ook PatriGeluwe, de beheerder van het patrimonium, op de fles. De stad springt nu tijdelijk bij, een curator is aangesteld om de bewoners zekerheid te verschaffen.

Dat ze er niet helemaal gerust op waren, verklaarde een koppel eind juni. Ze wonen nog maar sinds kort in Leefbuurt Triamant Geluwe en Curamant werd net failliet verklaard. Voor hen op dat moment niet echt een probleem, want Curamant was het zorgluik en zij waren niet zorgbehoevend. Voor die zorgbehoevenden werd snel een oplossing gevonden – of ze verhuisden of ze kregen thuisverpleging.

Nu is de paniek echter compleet. De uitbater van de brasserie koos al het hazenpad en enkele weken na het faillissement van Curamant ondergaat nu ook PatriGeluwe hetzelfde lot. Vrijdag 14 juli legde de vennootschap de boeken neer. PatriGeluwe was het luik dat instond voor het patrimonium, maar ook voor de kleine taakjes zoals de afwas en het opmaken van het bed en ook het aanbieden van de broodmaaltijden ’s morgens en ’s avonds.

Per brief

Met een simpele brief werden de nog resterende bewoners op de hoogte gebracht – intussen zijn dat er amper nog een goeie veertig. “Met dalende inkomsten en stijgende kosten klopte het financiële plaatje niet langer. De groep kreeg te kampen met liquiditeitsproblemen. Op diverse doortastende manieren hebben we ingegrepen om te proberen het tij te doen keren en erger te voorkomen. Het heeft helaas niet mogen baten”, staat er te lezen.

Onwetendheid

De bewoners leven voorlopig in onwetendheid. “Het is bang afwachten”, zegt Lieve Hanssens. “We weten van niks, behalve wat er in die brief staat. Wat gebeurt er met de gebouwen? Komt er een overnemer? Mogen we hier blijven? En als we mogen blijven, wie komt er hier dan wonen? We zullen het allemaal moeten zien.”

Bij een andere bewoner begint de lip te trillen wanneer hij erover spreekt. “We weten inderdaad van niks. En de sfeer? Die is er niet. Kijk eens links en kijk eens rechts. Er is hier niemand meer. Ik woon hier nu anderhalf jaar en ik was hier beter nooit komen wonen.”

Ook bij een zelfstandig thuisverpleegster, die nu via CuraHome kan blijven werken in de Leefbuurt is niet te spreken over de gang van zaken. “Van mijn part steken ze de grote baas Jo Robrechts in de cel”, foetert ze. “Mensen worden hier behandeld als beesten. Een zorgbehoevende vrouw werd in paniek en zonder kleren overgebracht. Haar hondje werd naar het asiel gebracht. Onmenselijk.”

Hulp

Een rechtbank moet nu een curator aanstellen die de touwtjes in handen neemt. De stad Wervik en een zorgcoördinator van de overheid zijn momenteel alles in het werk aan te stellen om alles zoveel mogelijk zijn gewone gang te laten gaan. “We proberen de brandjes te blussen. Via het Woon- en Zorgbedrijf Wervik staan we in voor de maaltijden en bieden we wat logistieke hulp. Maar het is niet de taak van een lokaal bestuur om dat te doen. De onzekerheid knaagt aan de bewoners – als huurder hebben zij hun rechten, maar daar is nu veel onduidelijkheid over.”