Na zeven jaar krijgt Plussersbrochure update

Van vrije tijd tot mobiliteit, alle thema’s die 55-plussers aanbelangen worden in Wervik gebundeld in de Plussersbrochure. De vorige editie dateerde van 2016, dus was het hoog tijd voor een update. Die is nu klaar om te verdelen.

Diensten, tegemoetkomingen en activiteiten, van vrije tijd, wonen, thuiszorg tot mobiliteit, noem maar op. Als 55-plusser is het soms moeilijk om door het bos de bomen te zien. Met de Plussersbrochure biedt de stad Wervik een antwoord. Alle nuttige info werd gebundeld in een praktisch boekje.

Echter, de laatste versie van die Plussersbrochures dateerde van 2016. De Seniorenadviesraad en de lokale dienstencentra De Kim De Spie besloten daarom dat het tijd was voor een update.

Thematisch gebundeld

“We breidden de brochure uit naar 60 pagina’s”, vertelt schepen Lien Deblaere (Vooruit). “Via een inhoudsopgave kan de thematisch gebundelde info gemakkelijk worden teruggevonden. Ook worden telkens alle contactgegevens vermeld.”

De brochure is gedrukt op 3.000 exemplaren. 207 koppels van boven de tachtig krijgen een exemplaar opgestuurd, 525 alleenstaande 80-plussers ontvangen de brochures via de Bezoekersclub. “Daarnaast verspreiden we de Plussersbrochure ook via de lokale dienstencentra, de pensioendienst, het stadhuis en de bibliotheken. Ook op de website van de stad kun je de brochure lezen”, aldus Deblaere. (JD)