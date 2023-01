Na zelfdoding van haar man start Isabel Steelant vzw ‘Never walk Alone’: “Enkel lotgenoten begrijpen je”

11 november 2021. Christophe Dufoort, 42 jaar, zelfstandige ondernemer en psychisch kwetsbaar, stapt uit het leven. Een enorme dreun voor zijn vrouw Isabel Steelandt en hun drie opgroeiende kinderen. Isabels wereld stort in en de pijn is niet te harden. Samen met een lotgenote heeft ze recent de vzw Never Walk Alone opgericht. Om zichzelf te verplichten om uit haar schulp te komen. En vooral: om projecten te steunen voor mensen die moeten leven met verlies.

Isabel (41) woont met haar kinderen Amelie (14), Jolien (11) en Mathias (7) in de Aartrijkestraat. Op de plaats waar Christophe zijn bedrijf Technics@Home runde, gespecialiseerd in sanitair, verwarming en elektriciteit, met de nadruk om innovatieve technologieën. Hij was ook eigenaar van het wassalon Helder aan het begin van de Karel de Ghelderelaan, een zaak die Isabel nu voortzet.

In hetzelfde schuitje

Isabel is ergotherapeut op de campus Rembert van het AZ Delta. Als alles goed gaat, neemt ze die taak vanaf februari weer op.

“Het voorbije jaar zou me dat niet gelukt zijn”, bekent ze. “Eerlijk? Ik herbegin straks met een bijzonder klein hartje. Ik start geleidelijk aan. Niet meteen fulltime.”

Na verloop van tijd zocht Isabel naar een klankbord via een Facebook-groep voor jonge weduwen en weduwnaars met kinderen.

“Want enkel lotgenoten begrijpen je”, zegt ze. “Hoe hard anderen ook hun best voor je doen en zich in je situatie proberen in te leven, alleen wie in hetzelfde schuitje zit, kan de volle 100 procent weten hoe het aanvoelt. Hoe zwaar het is. Hoe tegenstrijdige gevoelens door je hoofd razen. Hoe je totaal van de kaart bent.”

Een lotgenote, Mieke Everaert (37) uit het Oost-Vlaamse Sinaai, zocht via de Facebookgroep persoonlijk contact met Isabel, omdat ze een klik tussen hen beiden voelde. Ze zijn intussen goede vriendinnen geworden en hebben samen de vzw Never Walk Alone opgericht. Mieke, die logopediste is, verloor op 24 november 2021 haar man Bram Smet (36).

Goede doelen steunen

“Met Never Walk Alone willen we fondsen binnenhalen voor projecten die steun verlenen aan mensen die leven met gemis, welke leeftijd ze ook hebben”, aldus Isabel. “We starten onze werking met twee activiteiten: een wandelevenement op zondag 19 februari in Torhout en een retrofuif op zaterdag 4 maart vanaf 21 uur in zaal Troelant in Sinaai. In april volgt er een tombola.”

“De wandelhappening van 19 februari start en eindigt op de stedelijke kinderboerderij aan de Ieperse Heerweg. Er is vrije start tussen 10 en 13 uur voor trajecten van naar keuze 5, 8 of 15 kilometer. De kortste afstand is buggyvriendelijk en we koppelen er een zoektocht voor de kinderen aan. De 8 kilometer volgt het provinciale Moereveldpad en de 15 kilometer loopt langs een aantal Torhoutse bezienswaardigheden.”

Het is keihard. Ik leef nu van dag tot dag

Deelnemen kost in voorverkoop 7 euro (kinderen 3 euro), drankje en versnapering inbegrepen (de dag zelf 8 en 4 euro). De winst gaat naar twee goede doelen: de vzw Missing You en de vzw Odos (Ouders die Opnieuw Starten).

Missing You helpt kinderen en jongvolwassenen bij het rouwen en het omgaan met verlies. In december heeft de vzw een boek op de markt gebracht met als titel: Wordt het ooit weer normaal?

In dat boek vertellen zes jongeren tussen de 12 en de 20 jaar heel open over hun leven met gemis. Een van de zes is Amelie Dufoort, de oudste dochter van Isabel.

“De auteur Alexandra Hustinx is daarvoor een aantal keer met me komen praten”, aldus Amelie. “Ik heb veel aan die gesprekken gehad en ben blij dat ik via het boek misschien lotgenoten kan helpen in hun rouwproces. Hier werd ons gezin van vijf plots herleid tot een gezin van vier. Dat valt nog altijd heel moeilijk te aanvaarden.”

Naar de Dodentocht

“Ik mis Christophe in zoveel dingen”, spreekt Isabel haar diepe pijn uit. “Soms meen ik de garagepoort te horen opengaan en denk ik dat hij is thuisgekomen en de living zal binnenstappen. Een illusie uiteraard. Het is keihard. Ik leef nu van dag tot dag. Ik kan me momenteel geen enkele toekomst meer voorstellen.”

“Of er dan niets helpt, behalve er met lotgenoten over praten? Toch wel: gaan wandelen. De naam van onze vzw Never Walk Alone is niet toevallig gekozen. Buiten zijn en je cocon verlaten, geeft je wat innerlijke rust. Ik kan het iedereen aanbevelen die een dierbare verloren is: ga wandelen. Mieke en ik willen het goede voorbeeld geven en bereiden ons voor om op 11 augustus aan de 100 km lange Dodentocht in Bornem deel te nemen. Bij wijze van statement. Om te tonen, hoe lastig ook: laat je niet in jezelf opsluiten.”

Inschrijven voor de wandeltocht van zondag 19 februari kan via neverwalkalone1124@gmail.com