Na woningbrand in Varsenare: “Zorg voor zoon Jannes is nu onze eerste bekommernis”

De zware brand in hun woning in de Kerkebeekstraat in Varsenare is een nieuwe opdoffer voor het gezin van Yannick Bousson en Marleen Leefhooghe. Zeven jaar geleden sloeg het noodlot al eens toe toen zoon Jannes (nu 30) na een zwaar verkeersongeluk met een ernstige mentale en fysieke beperking verder door het leven moet. “De zorg voor Jannes, die aangepaste woon- en leefnoden heeft, is nu onze grootste bekommernis”, zegt vader Yannick Bousson.

Donderdagnamiddag rond 14 uur kwam de brandweer massaal ter plaatse voor een woningbrand in de Kerkebeekstraat in Varsenare. Een buurman had een hevige rookontwikkeling gemerkt op de verdieping en aan het dak en verwittigde de hulpdiensten. Op het moment dat de brand uitbrak, was echter niemand van de gezinsleden aanwezig in de woning. “Mijn vrouw Marleen was aan het werk, op school, en ik was boodschappen gaan doen. En ook de andere kinderen hebben overdag natuurlijk hun bezigheden”, zegt Yannick Bousson. “Mijn vrouw is opgebeld geweest met de melding dat er thuis brand was uitgebroken en is direct van school naar huis gereden. Ik was met de fiets onderweg naar huis, maar had mijn gsm in mijn rugzak zitten. Ze had me gebeld om me in te lichten over de brand, maar ik heb de oproep dus niet gehoord. Wat betekende dat ik niets vermoedend aan onze woning uitkwam. Je kan je voorstellen dat de schok dus bijzonder groot was toen ik daar de hulpdiensten, de rookpluimen en de zware schade aan de woning zag.”

Kortsluiting

Al vlug bleek dat de brand ontstaan was op de kamer van zoon Jannes en zich zo verspreidde over de hele eerste verdieping en naar de zolder. “De deskundigen van de verzekeringen zijn hier al geweest en er is bevestiging dat de oorzaak accidenteel is. Er moet ergens kortsluiting geweest zijn, maar hoe of wat juist weten we nog niet”, zegt Yannick. “Natuurlijk is de schade heel erg groot. Op de verdiepingen is zowat alles vernield en zwart geblakerd, maar op het gelijkvloers is er veel schade. Door het bluswater is een deel van het plafond immers naar beneden gezakt. Sowieso is de woning voor langere tijd onbewoonbaar.”

Nieuwe opdoffer

Het is voor het gezin een nieuwe zware opdoffer. Zeven jaar geleden geraakte zoon Jannes, toen 23, betrokken in een verkeersongeluk. De jongeman was met zijn auto onderweg toen hij de signalisatie bij wegwerkzaamheden te laat had opgemerkt en zo frontaal inreed op een graafmachine. Jannes lag toen maar liefst zes maanden in coma. Hij had onder meer een zwaar hersenletsel opgelopen en moest zowat alles opnieuw leren. Doorheen de jaren maakte hij veel progressie, maar Jannes zal nooit nog helemaal de oude worden. Stappen lukt enkel voor korte afstanden en met begeleiding dus hij verplaatst zich hoofdzakelijk met een rolwagen. Het gezin haalde vorig jaar in de aanloop naar de zomervakantie alle kranten met een oproep voor een ‘reisbuddy’, die hem tijdens de vakantie een aantal dagen zou begeleiden en helpen zodat de ouders ook wat ontspanning zouden hebben.

“Dit is voor ons dus opnieuw een zware klap”, zegt Yannick. “Gelukkig staan we als gezin heel sterk en we hebben ook veel vrienden en familie die ons door dik en dun steunen. De eerste avond en nacht na de brand hebben we bij de ouders van de vriendin van een van onze zonen verbleven. We zijn daar echt heel goed en warm onthaald dus ik ben die mensen enorm dankbaar. Ook vanavond zullen we daar nog wel blijven. De burgemeester van Jabbeke, Frank Casteleyn, heeft ons ook goed geholpen om een tijdelijke woonplaats te vinden maar de aangeboden woning was jammer genoeg echt wel te klein en had ook trappen, zonder traplift, wat het voor Jannes onmogelijk zou maken om er te verblijven. Intussen gaan we dus op zoek naar een huurwoning waar we voor Jannes een slaapkamer op het gelijkvloers kunnen inrichten. Thuis hebben we een traplift en nog andere toepassingen specifiek voor hem, maar we beseffen natuurlijk dat dit niet overal mogelijk is. We stellen dus zeker geen hoge eisen. Doordat we ook wel wat mensen in de immobiliënsector kennen die ons willen helpen, denk ik dat het toch wel vlot zou moeten gaan om iets te vinden.”

Op hotel

Opdat Jannes wat tot rust zou kunnen komen, laten zijn ouders hem enkele dagen of misschien een tweetal weken in hotel O’Mer in Blankenberge verblijven, dat is een hotel dat specifiek gericht is op mensen met een beperking en daar dus ook alle voorzieningen voor heeft. “Nadat we het nieuws over de brand vernamen, was de zorg voor Jannes meteen onze grootste bekommernis”, zegt Yannick. “Pas als hij het goed stelt, kunnen we ons richten op alle andere bekommernissen.”

Intussen kregen Yannick en zijn gezin al tientallen reacties van mensen die hen op allerlei manieren willen helpen. “Dat is echt hartverwarmend”, klinkt het. “Weet je, we zijn materiaal wel veel kwijt door deze nieuwe opdoffer. Maar de echte rijkdom zit voor ons in de vele warme mensen rondom ons die ons zo goed opvangen en steunen.”