Na wolkjes en vlokjes verkoopt Birgit nieuw figuurtje voor goed doel: koop een ‘ijspeer’ voor Trefpunt STAN

Voor het derde jaar op rij verkoopt glasrestauratrice Birgit Verplancke uit Brugge een eigengemaakt glazen kerstfiguurtje, waarbij de winst integraal naar een goed doel gaat. Na het wolkje voor vzw Boven De Wolken en een sneeuwvlokje voor Time for Lyme pakt ze nu uit met een ‘ijspeer’. Daarmee wil ze nu geld inzamelen voor Trefpunt STAN, dat zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie.

Een onderneemster met gouden handen én een gouden hart: dat is Birgit Verplancke. Voor het derde jaar op rij vervaardigt de glasrestauratrice in aanloop naar de kerstperiode een glazen kerstfiguurtje, waarbij de winst van de verkoop integraal naar het goede doel gaat. “Dit jaar kozen we voor een ‘ijspeer’”, vertelt Birgit Verplancke. “Het idee ontstond tijdens een spontane brainstormsessie in het atelier van streetartkunstenaar Wietse Hindrycks. De peervorm werd geschetst door Wietse, ik voegde er de poten, oogjes en oortjes aan toe. Zo was onze ‘ijspeer’ geboren.”

Eerbetoon

Van het figuurtje bestaan er vier varianten: Stan (met grijze oren), Leen (met roze oren), Bart (met haar en grijze oren) en Stefan (met haar en rozen oren). “Die verwijzen naar mensen met een verstandelijke beperking in mijn vriendenkring. Het is een eerbetoon aan hen én hun familie. En daarmee was de keuze voor het goede doel ook meteen bekend: Trefpunt STAN.”

Trefpunt STAN Verstandelijke Handicap, zoals de vzw voluit heet, is een vereniging die zich inzet voor mensen met een verstandelijke handicap en hun ouders. “Zij hebben het vaak niet makkelijk in de zoektocht naar gepaste ondersteuning en balans in hun leven. Door zich bij de vereniging aan te sluiten, krijgen ze de nodige kracht om die uitdagingen beter aan te kunnen. STAN organiseert workshops en webinars, wisselt ervaringen uit, deelt kennis en verdedigt de belangen van mensen met een verstandelijke beperking bij de overheid.”

Het is de derde keer dat Birgit een warme winteractie op poten zet voor het goede doel. Twee jaar geleden verkocht ze glazen wolkjes voor vzw Boven De Wolken. Dat projectje is uitgegroeid tot een vast item in haar werking. “Daar zijn er nu al 2.800 van verkocht. Van het glazen sneeuwvlokje van vorig jaar, ten voordele van Time for Lyme, gingen al 500 stuks de deur uit.” Net zoals de voorbije twee acties steunt burgemeester Dirk De fauw de actie.

Wie een ‘ijspeer’ wil aanschaffen, kan op zondag 20 november terecht in het atelier van Birgit (Grasdreef 14/003, Sint-Michiels). Naar aanleiding van Dag van de Ambachten is haar atelier vrij toegankelijk van 10 tot 17.30 uur. Ook via Birgit zelf (hallo@birgitverplancke.be), Trefpunt STAN, op het Midwinterfeest in Brugge en de kerstmarkt op 17 en 18 december in het atelier van Wietse (Rademakersstraat 16/101, Lissewege) kan je de figuurtjes kopen.

Meer info: birgitverplancke.be/trefpunt-stan