Na werk van jonge onderzoeker Michiel: Canadese korporaal krijgt 107 jaar na zijn dood graf met zijn naam

Op de CWGC-begraafplaats Bedford House Cemetery in Ieper kreeg donderdag korporaal Frederick Percival Bousfield (20) een grafsteen met zijn naam op, 107 jaar nadat hij sneuvelde op de Ypres Salient. Het is dankzij onder meer het werk van de jonge onderzoeker Michiel Vanmarcke uit Harelbeke, die eerder al verschillende graven kon identificeren.

Bij een serene plechtigheid, georganiseerd door het Canadese leger en in aanwezigheid van enkele Canadese militairen en zelfs enkele familieleden, werd donderdag een krans neergelegd bij het graf van de Canadese militair Frederick Percival Bousfield. Op zijn grafsteen stond tot nu het opschrift ‘onbekende soldaat’, maar het is dankzij het speurwerk van onder meer Michiel Vanmarcke, een twintiger uit Harelbeke, dat we weten wie in het graf begraven ligt. Vanmarcke is niet aan zijn proefstuk toe en vond eerder al verschillende namen van onbekende soldaten. Dat gebeurt na intens speurwerk.

Grote lezer

De Commonwealth War Graves Commission zal een nieuwe grafsteen met persoonlijke informatie plaatsen bij het recent geïdentificeerde graf van korporaal Bousfield, en er eeuwig zorg voor dragen. Frederick Percival ‘Percy’ Bousfield werd geboren op 8 maart 1896 in het Engelse Cotehill. Percy was een van negen kinderen. “We weten van het dagboek van zijn zus dat Percy een grote lezer was”, aldus een Canadees familielid die de ceremonie in Ieper kwam bijwonen. “Zijn vader gaf les en in hun dorp bevond de bibliotheek zich tegen hun huis. Percy las blijkbaar alle boeken uit de bib.”

“Percy las alle boeken uit de bib dichtbij hem thuis”

“Toen hij 13 was, nam hij deel aan examen om zijn opleiding te kunnen voorzetten. Zijn zus was toegelaten, maar Percy niet. In die tijd konden jongens zogezegd hun plan trekken en was het voor hen niet nodig om verder te studeren. De jongeman kon toen aan de spoorwegen gaan werken, maar hij koos voor de zee. Zijn familie kreeg heel wat brieven en kaartjes van op verschillende plaatsen in de wereld.”

Nog dossier goedgekeurd

In 1912 immigreerde de familie naar Canada. Percy sloot zich aan bij The 79th Cameron Highlanders of Canada. Op 29 januari 1915 bood hij zich aan voor ‘overseas services’. Hij kwam terecht bij de 43rd Canadian Infantry Battalion en na een training in Engeland werd hij korporaal. Voor de jongeman duurde de oorlog echter niet lang, hij sneuvelde op 7 juni 1916 bij Mount Sorrel in Zillebeke.

Ondertussen kreeg Michiel het bericht dat ook een 11de identificatiedossier is goedgekeurd, zo staat te lezen op zijn Facebookprofiel. Het gaat om het graf van de 20-jarige Trooper Robert John Cheshire uit Wolverhampton. Voor Michiel is het zijn eerste dossier van een gesneuvelde Britse soldaat uit de Tweede Wereldoorlog.