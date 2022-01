Na Vuurtorenwijk opent nu ook in Mariakerke een Welzijnspunt: “Hulp dichter bij de mensen”

Gezien het succes van de werkwijze in de Vuurtorenwijk opende Stad Oostende op 3 januari een nieuw Welzijnspunt aan de Nieuwpoortsesteenweg in Mariakerke. Acht maatschappelijk werkers en een onthaalmedewerker zullen er de inwoners bijstaan.

Zo’n 90 procent van de mogelijke hulpvragers voor het nieuwe Welzijnspunt situeert zich in Mariakerke-Nieuwe Koers, maar het team dekt ook de wijk Raversijde af. De twee welzijnspunten in Oostende en Mariakerke hebben maar één doel: de sociale dienstverlening van de stad dichter bij de mensen brengen. “De drempel via een wijkkantoor is voor veel mensen heel wat lager.”

In 2019 werd het eerste Welzijnspunt in de Vuurtorenwijk geopend. Het moest dienen als pilootproject. Via het Welzijnspunt wordt de weg naar hulp stukken versneld en kan er korter op de bal gespeeld worden door de maatschappelijk werkers.

“De stap naar de campus Edith Cavell – het hoofdkantoor van de welzijnswerking van de Stad – is voor sommige mensen heel groot, waardoor ze soms pas hulp vragen als de problemen geëscaleerd zijn”, duidt bevoegd schepen Natacha Waldmann (Groen). “Een vroege aanpak helpt mensen veel sneller weer op de juiste weg. De intensievere begeleiding werpt zo haar vruchten af.”

Het nieuwe Welzijnspunt is te vinden in de Nieuwpoortsesteenweg 178. Voor meer informatie bel je 059 59 15 17 of het kan ook via mail: welzijnspunt.mariakerke@oostende.be. Het kantoor is dagelijks open van 9 tot 12 uur of op afspraak.