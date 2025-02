Na vijf opeenvolgende titels: Menen wil opnieuw meest marginale stad van Vlaanderen zijn

In zowat iedere stad of gemeente is de verkiezingskoorts gaan liggen, en zijn de nieuw verkozen besturen aan hun taak begonnen. In de marge hiervan is echter ook een nieuwe verkiezing van start gegaan: die van meest marginale stad van Vlaanderen. Menen is de torenhoge favoriet en lijkt alvast te gaan knokken voor het behoud van de titel.

Het is de verkiezing die jaar na jaar met meer aandacht ging lopen dan die van carnavalsprinsen of bestuursorganen: die van de meest marginale stad van Vlaanderen. Ooit als een studentikoze grap op het internet begonnen, groeide het gegeven in recordtijd uit tot een ware hype. Op de Facebookpagina Keizerrijk Vlaanderen wordt de verkiezing jaar na jaar door duizenden mensen gedragen, waarbij het vaak op het scherp van de snee wordt gespeeld.

Gedoodverfde favoriet en titelverdediger is Menen. De grensstad won de titel al 5 opeenvolgende keren, waardoor ze als ongeslagen favoriet door het leven gaat. Ook voor deze editie van de ludieke verkiezing, liggen de Menense kaarten gunstig op tafel. In de eerste ronde verpulverde postcode 8930 haar concurrent Kortrijk met een monsterscore.

Opmerkelijk is het feit dat Menen keer op keer sterk scoort, dankzij de stemmen van de Menenaars zelf. Waar jaren geleden de titel als een ware belediging werd ontvangen, met zelfs reacties uit politieke hoek, werd de verkiezing ondertussen al omarmd. Voor heel wat Menenaars is het een titel die ze niet zomaar uit handen willen geven. Vorig jaar opperde een ondernemer zelfs dat het stadsbestuur dit als een toeristische trekpleister moest gaan uitspelen. De horeca leek toen het idee wel te smaken.

Kan Menen haar titel behouden en de winstreeks voortzetten? De resultaten van de verkiezingen worden binnen enkele weken verwacht.