Na vijf jaar weer Benoits Proms Night

Op 29 april heeft de Benoits Proms Night IV plaats in cultureel centrum Het Spoor. Met al het beste van de Harelbeekse Academie voor Podiumkunsten H.A.P! op een groot podium, en speciale gaste Janne Blommaert als kers op de taart.

Na vijf jaar kan de Harelbeekse Academie voor Podiumkunsten eindelijk, na tweemaal uitstellen, opnieuw Benoits Proms Night organiseren. “Het is eigenlijk nog een late jubileumviering van het 75-jarig bestaan van de academie in 2020. En toen kwam corona. Nu mogen er weer toeters en bellen bij”, zeggen directeur Inge Kerkhove, pedagogisch coördinator Virginie Sparks en coördinator David Vandekerckhove.

Het feest verzamelt alle segmenten van de podiumkusten en mensen die de academie rijk is: orkestformaties, solisten, koren, dansers en zangers. “Op een bepaald moment staan er 130 mensen op het podium”, zegt David Vandekerckhove.

De toeschouwers zien dansklassen onder leiding van Annelies Eggern, Arne Schögler en Vania ’d Angelo, Arte dell’ Arco geleid door Eddy Desnijder, Braz’art en Bigband Studio onder leiding van Geert Verschaeve, en Arte della Voce geleid door Nele Dufait, met de solisten Majela Blancke op viool en Thijs Amez op accordeon.

Verder zijn er ook optredens van de Vocal Band en het Combo van de leerkrachten en (oud)leerlingen en leerlingen, dit telkens met speciale gaste Janne Blommaert, die de rode draad is doorheen de Proms Night. Janne won een wedstrijd die Tom Hansen organiseerde op Twitter om nieuw talent uit de grond te stampen. “De authenticiteit van Janne is een van de redenen dat ik met haar wou samenwerken.” Voor meer info en tickets (10 euro) kan je terecht op https://webshop.harelbeke.be. Benoit Proms Night vangt aan om 20 uur.

Jeugd en jazz

En er is meer: op 6 mei heeft het Jeugdfestival plaats. “Een samenwerking van onze leerlingen in Kuurne, Harelbeke en Deerlijk met plaatselijke verenigingen”, aldus Virginie Sparks, die de Proms presenteert. Op 7 mei is er de Dag van de Jazz. (PVH)