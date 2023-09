Na verwoestende overstromingen: meer dan 40 ton medisch hulpmateriaal vertrokken naar Libië via luchthaven Oostende-Brugge

Als reactie op de verwoestende overstromingen in Libië, vertrok vrijdagochtend om 8.30 uur een humanitaire vlucht vanuit Luchthaven Oostende-Brugge richting Benghazi. De vlucht vervoerde meer dan 40 ton aan essentieel medisch materiaal, bedoeld om duizenden getroffenen in de regio bij te staan. Het hulptransport is het resultaat van een samenwerking tussen Egyptair Cargo, Skyline, UNICEF, Luchthaven Oostende-Brugge en afhandelaar Aviapartner.

Aan boord van het vliegtuig bevindt zich meer dan 40 ton essentieel medisch materiaal. De zending is van onschatbare waarde voor de lokale zorginstellingen en bevolking, die door de overstromingen met ernstige tekorten kampen. “We zijn trots dat we samen met alle partners op deze manier een rol van betekenis kunnen spelen”, zegt CEO Eric Dumas.

Eerdere missies

Luchthaven Oostende-Brugge heeft in het verleden al meermaals zijn cruciale rol bewezen bij humanitaire missies. De efficiëntie, flexibiliteit en snelle afhandelingsprocedure van de luchthaven zorgen ervoor dat hulp snel ter plaatse kan zijn wanneer dit het meest nodig is. Eerder dit jaar werd er nog hulp geboden aan Turkije, dat getroffen was door aardbevingen. Eind vorig jaar speelde de luchthaven een centrale rol bij verschillende hulpmissies naar Haïti. En in 2021 faciliteerde de luchthaven de levering van zuurstoftanks aan India, in hun strijd tegen de coronacrisis.