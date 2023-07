Na twintig jaar procederen: start bouw vier windmolens in Oostkamp

Het groenestroombedrijf Aspiravi is gestart met de bouw van vier windmolens in Oostkamp. Daarmee komt een einde aan twintig jaar procederen.

Langsheen de E403 is Aspiravi gestart met de bouw van de eerste van twee windturbines op de terreinen van het bedrijf Timfrost langsheen de E403 in Oostkamp. In maart was al begonnen met de voorbereidende civiele werken, met name de aanleg van toegangswegen en de kraan-, werk- en heivlakken.

In april werden de funderingswerken aangevat. Er werd een diepfundering met 35 heipalen van telkens 10 meter gerealiseerd. Daarna werd de bouwput uitgegraven en de betonnen werkvloer gestort. Vervolgens werd de wapening gerealiseerd waarbij 50 ton stalen staven tot een stevig fundament gevlochten werden. Rond dit vlechtwerk kwam een bekisting die volgestort werd met zo’n 470 m³ beton.

Klimaatdoelstellingen

Gedurende de maanden mei en juni zijn de funderingswerken afgerond en in de eerste helft van juli vond het transport van de grote onderdelen van de windturbines plaats. De voorbije dagen werd gestart met de eigenlijke opbouw van de windturbines. De twee windturbines zullen jaarlijks samen groene stroom produceren equivalent aan het verbruik van 4.300 gezinnen en een CO2-uitstoot van 7.200 ton per jaar vermijden.

De start van de werken © Aspiravi

“Opnieuw een mooie bijdrage tot de realisatie van de klimaatdoelstellingen die op verschillende beleidsniveaus vooropgesteld worden. Tegen 2050 wil West-Vlaanderen klimaatneutraal zijn”, zegt woordvoerder An Schabroeck. “Meer lokale, hernieuwbare energie draagt niet alleen bij aan de noodzakelijke energietransitie, maar leidt ook tot meer energie-onafhankelijkheid van het buitenland. Omwonenden kunnen mee investeren in en genieten van de opbrengsten van windenergie via de aankoop van aandelen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen. De inwoners van Oostkamp zullen nog een flyer ontvangen met informatie om mee te participeren.

Grote onderdelen

Vorige week zijn de grote onderdelen van de windturbine met nachtelijke transporten op de werf geleverd. Dit gebeurde via een tijdelijke, directe afrit op de E403 die speciaal voor de werken is aangelegd. Het gaat onder andere om vier stalen torendelen met een hoogte tussen 16 en 30 meter, drie wieken met een lengte van 55 meter, de gondel (dit is de machinekamer van de windturbine) en de hub (het deel dat de wieken met de gondel verbindt).

Voor de bouw van de windturbines is een speciale kraan opgebouwd met een gieklengte van 112 meter, die de erg zware onderdelen kan hijsen. “Door de goede weersomstandigheden, is eind vorige week gestart met de opbouw van de eerste windturbine. Als alles verder volgens planning verloopt, is de opbouw van de tweede windturbine gepland voor begin augustus”, aldus An Schaubroeck.

Opstart productie

Na de opbouw vinden tot slot de elektrische werken en de inbedrijfstelling van de nieuwe windturbines plaats. Dit houdt in dat in de windturbine alle nodige elektrische werken uitgevoerd worden. De windturbine wordt dan regelmatig opgestart om alle aspecten volledig te testen en alles nauwkeurig af te stellen. Na de inbedrijfstelling draait de windturbine gedurende een periode van 300 uren waarin eventuele storingen opgespoord en verholpen worden.

De funderingen zijn gelegd. © Aspiravi

Na die eerste 300 uren wordt een onderhoud gepland, om vervolgens over te gaan naar de fase van proefdraaien. De windturbine produceert dan groene stroom en wordt constant gemonitord. Als deze fase geslaagd is, wordt de nieuwe windturbine effectief in gebruik genomen en zal ze gedurende vele jaren lokale, hernieuwbare energie produceren.

Impact

“Indien alles volgens planning verloopt, kunnen de windturbines in het najaar in dienst worden genomen”, zegt An Schabroeck. Tegen het project werd twintig jaar lang geprocedeerd. Buurtbewoners schreven bezwaarschriften, het actiecomité Gezonde Klaver kantte zich tegen de vergunning. De gemeenten Oostkamp en Zedelgem gaven een negatief advies.

De Oostkampse burgemeester Jan de Keyser relativeert: “Ons bezwaar tegen vier windmolens – twee aan de verkeerswisselaar van de twee autosnelwegen en volgend jaar twee kleinere aan het klaverblad – was vooral ingegeven dat er onvoldoende studies waren gevoerd naar de impact van de windmolens op de bewoning. Het was te laks en te slordig. Tegen windmolens op zich hadden we niks. Ondertussen hebben de windmolen aanvragers hun lesje geleerd. De hogere overheid heeft een vergunning verleend.”