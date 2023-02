Na twintig jaar draagt Wout Vandersteene fakkel van JEF kinderfilmfestival in cine lumière in Brugge over aan Tine Van Dycke

Wout Vandersteene geeft de fakkel van het JEF kinderfilmfestival in Ciné Lumière in Brugge door aan Tine Van Dycke. Deze Bruggeling was vroeger tewerkgesteld in de evenementensector en kon die job goed combineren met vrijwilligerswerk bij JEF. Sinds corona is hij buschauffeur bij De Lijn en is het moelijker om in de krokusvakantie verlof te nemen voor dit filmfestival.

Jarenlang was Bruggeling Wout Vandersteene (45) een vaste waarde en het gezicht bij het jeugdfilmfestival in Brugge. Gedurende twintig jaar nam hij tijdens de krokusvakantie de coördinatie van het JEF festival in Cinema Lumière op zich.

Fuiven

Corona noopte hem van job te veranderen. Voordien was hij actief in de evenementensector. Hij organiseerden fuiven en festivals, onder meer Elements, en werkte ook voor Comedyshows.be. Tijdens de pandemie zat hij technisch werkloos thuis en opteerde voor een drastische professionele koerswijziging: hij is nu chauffeur bij De Lijn.

“Ik kan als buschauffeur niet zomaar een weekje verlof nemen tijdens de krokusvakantie, daarom moet ik noodgedwongen afhaken”, zegt Wout Vndersteene. Hij geeft graag de fakkel door aan Bruggelinge Tine Van Dycke, die jeugdfilm in Brugge in de kijker blijft zetten. Het JEF festival zelf is aan zijn 35ste editie toe. Tussen 18 en 26 februari kan je op tal van locaties in Vlaanderen, in Brugge in Ciné Lumière, de nieuwste jeugdfilms ontdekken en zelf films leren maken in een van de workshops.

Eindwerk

Voor Wout Vandersteene begon het allemaal in de filmwereld tijdens een opleiding Event Management bij Syntra West: “Ik ontmoette er een lid van vzw Q-Tag, die toen in Brugge het festival organiseerde. Samen maakten we een eindwerk over de organisatie van het Europees Jeugdfilmfestival.”

“Sindsdien zette ik mij in als locatieverantwoordelijke van het festival in Cinema Lumière, als ondersteuning tijdens de festivalopening in Antwerpen en als lid van de Raad van Bestuur van JEF.”

De Bruggeling blikt terug op een fijne tijd: “De evolutie die het festival heeft doorgemaakt, van de arbeidsintensieve pellicule tot de digitale cinema, werken met een groep van fijne vrijwilligers en vrienden die mee het festival dragen, en natuurlijk de mooiste jeugdfilms onder de aandacht brengen bij kinderen en jongeren in Brugge”.

Wout neemt afscheid van JEF festival, maar blijft als lid van de Algemene vergadering nog steeds verbonden met de organisatie.