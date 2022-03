Na twee seizoenen uitstel: Knack C overtuigend kampioen in Promo 1

Met een overtuigende 0-3-zege bij titelconcurrent Rembert Torhout B heeft Knack Roeselare C zich verzekerd van de titel in Promo 1 én promotie naar het nationale volleybal. Trainer-coach Dirk Courtens: “Die titel is ons niet in de schoot gevallen.”

Courtens nam in het seizoen 2019-2020, nadat hij Knack B tot een topper in eerste divisie had gekneed, de sportieve leiding van Knack C op zich. Doel: zo snel mogelijk naar nationale. Dat leek aardig te lukken, want na zeventien wedstrijden had leider Knack C al een bonus van 12 punten op Rembert Torhout B.

“En toen zorgde covid-19 ervoor dat de sportwereld stilviel”, zegt Courtens. “In het tussenseizoen werd een herindeling in de nationale reeksen doorgevoerd. Gevolg: er promoveerden geen ploegen vanuit de provincies. En het seizoen 2020-2021 werd al na twee wedstrijden geannuleerd.”

“Dit seizoen was promotie weer de doelstelling. Vóór vorig weekend moesten we nog drie wedstrijdpunten halen om mathematisch zeker te zijn. Ik wou die absoluut halen tegen Rembert B, de enige ploeg die ons dit seizoen een wedstrijdpunt kon afsnoepen. We openden in Torhout echter onzeker. De foutenlast lag te hoog. Verraden door de zenuwen, waarschijnlijk. Nu, bij een 12-9 achterstand konden wij die foutenlast eindelijk terugdringen. We haalden maximaal rendement uit onze service en wonnen die eerste set met 14-25. Daarna konden we controleren, naar die 0-3.”

We zijn in die twee verloren seizoenen wekelijks met de spelers bezig geweest

Tot zover die match. Nu het seizoen: spectaculair sterk.

“Met omzeggens dezelfde groep waarmee ik twee seizoenen geleden begon. Gemiddelde leeftijd nog net geen twintig jaar. Door dat coronajaar heeft de groep op sportief vlak twee seizoenen verloren, maar we bleven tijdens de competitiestop wekelijks met de groep bezig. Via Zoom-sessies werden conditietrainingen georganiseerd en vanaf februari, toen we weer buiten in groep mochten sporten, stonden we iedere week op de beachvolleybalterreinen van een fitnesszaak langs de Diksmuidsesteenweg. Dat hield de mentaliteit optimaal. En dit seizoen zijn we natuurlijk ‘gewoon’ blijven trainen. Die titel is ons dus niet in de schoot gevallen.”

Dubbel

Courtens is echter niet tevreden met enkel die titel. Hij wil in de resterende wedstrijden die titel zonder nederlaag accentueren en zaterdag ten nadele van de buren van Gits het ticket voor de bekerfinale versieren – om die dan ook te winnen.

“We mogen dat niet als vanzelfsprekend beschouwen. De wedstrijden tegen Citvo Gits zijn altijd speciaal, omdat de meeste spelers er een Knack-verleden hebben. En een week later staan wij voor de competitie tegen elkaar, maar dan mis ik mijn drie ‘internationals’, die met de nationale jeugdploeg weg zijn. Ik hoop dat we die wedstrijd kunnen uitstellen.”

Trainer-coach Dirk Courtens kon voor de geslaagde titelrace rekenen op Dobrin Catteeuw, Matthis Creus, Emiel Delrue, Basil Dermaux, Bert Lernout, Jarne en Wout Peirens, Tim Soenen, Arthur Vanneste, Mylan en Yaro Verhoye, Mattijs Verhoyen, Maxim Vinckier, Jasper Maarten, Lauren Thurman en Bavo Rapol.