Na twee kerstekindjes nu ook drie nieuwjaarskindjes in Torhout

Uniek voor de kleinschalige kraamafdeling Rembert van het AZ Delta in Torhout. Na twee kerstekindjes werden er nu ook drie nieuwjaarskindjes geboren. De gynaecologen, de vroedvrouwen en uiteraard de trotse ouders straalden van geluk.

De eerste van de drie baby’s die op 1 januari in Torhout geboren werden, is Raphaëlle, het dochtertje van Margaux Strubbe en Nicolas Legein uit de Vlotstraat in Gent, meteen hun eerste kindje. Beide ouders zijn uit Brugge afkomstig. Het meisje woog bij de geboorte 3,128 kg en was 48,5 cm lang. De geboorte had ’s morgens kort na 8 uur plaats.

Om 14.20 uur werd een volgend nieuwjaarskindje op de wereld gezet (geen foto). Dit keer ging het om Manon, het tweede kindje van Mieke Pollet en Niels Feryn uit de Weidestraat in Ichtegem. Een zusje voor eerstgeborene Aimé. Het meisje woog 3,170 kg en was eveneens 48,5 cm lang.

Iets later, om 15.15 uur, werd Marcel geboren, het eerste kindje van Pieter-jan Van Rousselt en Kristina Stolyarova uit de Sint-Laurentiusstraat in Zedelgem. Het jongetje woog 3,470 kg en was 51,5 cm lang.

De op Nieuwjaar geboren Marcel met zijn ouders Kristina Stolyarova en Pieter-jan Van Rousselt uit Zedelgem. © Johan Sabbe

De kraamafdeling Rembert van het AZ Delta heeft een vruchtbaar jaar achter de rug met 24 bevallingen meer dan in 2020. Er werd eind 2021 afgeklokt op 474 bevallingen, goed voor 480 baby’s.