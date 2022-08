Na twee jaar werken roltrappen aan Brugs station eindelijk opnieuw, maar dag later is er alweer één stuk

Een dag nadat de roltrappen aan het station van Brugge, na twee jaar stilstand, opnieuw in werking gesteld werden, is één ervan opnieuw kapot.

Maandag meldde de Brugse schepen van Openbaar Domein en Eigendommen Mercedes Van Volcem (Open VLD) ons dat de roltrappen, die toegang geven tot niveau +1 van het parkeergebouw en de hoofdingang vormen van het Huis van de Bruggeling, op het stationsplein eindelijk weer werken.

Twee jaar lang waren ze buiten gebruik. De regen had de installatie beschadigd, en de eigenaars wilden niet opdraaien voor het herstel van de roltrappen. “Na lang onderhandelen zijn ze eindelijk opnieuw in dienst gesteld”, verklaarde de Brugse schepen opgelucht.

De roltrappen waren door de eigenaars VME Globaal Hart van Brugge (de vereniging van de eigenaars van winkelpanden en flats grenzend aan het stationsplein, red.) buiten werking gebracht. “Om uit de impasse te komen leek de enige oplossing het beheer en onderhoud van de roltrappen over te nemen door de eigendom ervan te verwerven,” vertelt Mercedes Van Volcem.

Openbaar gebruik

“Veel mensen dachten dat de roltrappen eigendom van Stad Brugge waren, maar dat was niet zo. “Zowel op de gelijkvloerse verdieping als op de verdieping zelf is de zone afgehuurd van de BME Globaal hart van Brugge, net als de gevestigde installaties voor openbaar gebruik door derden”, verduidelijkt Van Volcem.

“De overname van het beheer en het onderhoud van de trappen was een noodzakelijke tussenkomst van de Stad”, licht Mercedes Van Volcem toe, “want zo’n locatie waar heel wat beweging is, waar mensen naar de verdieping moeten voor een bezoek aan het Huis van de Bruggeling, de parking of andere gebouwen moet met een roltrap bereikbaar zijn.”

Defect

De inwerkingstelling werd aanvankelijk aangekondigd voor 1 juli, maar moest worden uitgesteld omwille van het ontbreken van de benodigde wisselstukken en de zeer lange levertijden. Na maanden gebeurde dit eindelijk toch. “Ik ben uiterst tevreden dat dit moeilijk probleem is opgelost”, zuchtte de schepen.

Maar enkele uren later haperde een van de roltrappen. Die heeft opnieuw de geest gegeven. Dat bevestigt ons ook Sandra Timmerman, die vlakbij een Italiaans eethuis runt.

Schepen Mercedes Van Volcem geeft de moed niet op: “De herstelfirma komt eerstdaags terug. Ik heb gevraagd dat ze zo snel mogelijk het euvel herstellen. We geven niet op, totdat beide roltrappen opnieuw werken! Maar dit dossier toont aan dat roltrappen in open lucht niet zo’n goed idee zijn.”