Na twee jaar pakt Zonta Roeselare opnieuw uit met filmavond: “Zo kunnen we 14.000 euro schenken aan vijf goede doelen”

Donderdag 22 september zullen 600 mensen ingaan op de uitnodiging van Zonta om de filmvoorstelling in de Cityscoop bij te wonen en zo ook de sociale doelen mee te ondersteunen.

Zontaclub Roeselare telt momenteel 30 leden uit Roeselare en omgeving. Inge Bekaert is de huidige president van de servicevereniging, bijgestaan door Gudrun Depoorter, Joke Vansteeland, Katrien Morreel en Evelien Vulsteke. Tijdens het werkjaar worden er verschillende zaken georganiseerd, daarbij ook de jaarlijkse filmavond. “We hebben binnen onze werking verschillende comités, waarvan het filmcomité er één is”, legt Inge Bekaert uit.

Woman in Gold

Ondertussen is die filmavond al aan de 16de editie toe. “Normaal vindt die in oktober plaats, maar omdat we uit de medische wereld signalen kregen dat er misschien weer een corona-opstoot op komst is, hebben we dit jaar vroeger georganiseerd. De voorbij twee edities konden we ook niet laten doorgaan door corona. Maar we waren destijds de eersten die een filmavond organiseerden in de nieuwe Cityscoop, ondertussen zijn anderen daar ons in gevolgd.”

De film waarop de keuze dit jaar viel is dit jaar Woman in Gold, een Brits-Amerikaans drama gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de Joodse Maria Altmann die haar land Oostenrijk moest ontvluchten en daarna ijverde om de door de nazi’s gestolen familieschilderijen terug in bezit te krijgen. “Vrouwen en kinderen staan vaak centraal in de keuze van onze films.”

Kansen geven

Door sponsoring en de opbrengst van de filmavond zal Zonta Roeselare straks 14.000 euro kunnen verdelen over vijf projecten. “Daarbij mikken we vooral op lokale goede doelen.” Dit jaar zijn dat WINGG (netwerk voor geestelijke gezondheidszorg bij kinderen), Onze Jeugd (aankoop nieuwe freesmachine voor de jongeren uit het buitengewoon onderwijs), het Vlinderhuis (warme opvangplek voor kinderen in AZ Delta), Ontrafel vzw (begeleiding van kinderen in moeilijke situaties) en De Stamper (voedselbank). “Met Zonta Roeselare willen we vrouwen, meisjes en alle kinderen in moeilijke situatie kansen geven.” (WVS)