Na twee jaar onderbreking weer Warmste Kerstmarkt in Reninge

De Warmste Kerstmarkt in Reninge kon door corona twee jaar op rij niet doorgaan. Maar op zondag 18 december wordt opnieuw aangeknoopt met deze kersttraditie. Twaalf plaatselijke verenigingen werken mee en zullen een standje uitbaten. De opbrengst gaat naar drie goede doelen.

“Het is bijna weer zover”, zegt Eva Lannoye. “Na een afwezigheid van twee jaar is de Warmste Kerstmarkt Lo-Reninge er terug voor een vierde spetterende editie. Iedereen is op zondag 18 december vanaf 15 uur welkom op het dorpsplein in Reninge.”

Twaalf verenigingen slaan de handen in elkaar en zullen ervoor zorgen dat iedereen kan genieten van een hapje en een drankje zoals warme soep, een lekkere Sint-Bernardus, een pannenkoek of warme beenhesp in een ovenkoek. De deelnemende verenigingen zijn Ferm Reninge, WTC Pollepeltrappers, Chiro Vleteren, Gezinsbond Reninge, Feestcomité Reninge, Davidsfonds Reninge, Brandweer Lo-Reninge, Jeugdvoetbal Lo-Reninge, Landelijke Gilde, de IJzerstappers, WZC Zilvervogel en de parochieraad.

Kerstman

“Ook de Kerstman zal aanwezig zijn”, besluit Eva Lannoye. “We hopen om er weer de warmste zondag van Lo-Reninge van te maken. De opbrengst van de kerstmarkt gaat naar het Kinderkankerfonds, de mugheli en vzw Het Havenhuis in Reninge.”