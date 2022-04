Na twee jaar afwezigheid is Kuurns Comedy Festival terug

Na de uitgestelde edities van 2020 en 2021 pikt het Kuurns Comedy Festival de draad terug op. Daarmee wordt een lange traditie hernomen van een speelse en ontspannende comedyshow. Op de affiche prijken dit jaar onder meer Lukas Lelie, comedian-mentalist Gili en Domien Vloeberghs als MC van dienst.

Organisator en algemeen coördinator Bernard Noffels is een gelukkig man, nu het Kuurns Comedy Festival terug kan plaatsvinden. Het Kuurns Comedy Festival kent een rijke traditie, die teruggaat tot het jaar 2003. Wat ooit kleinschalig begon als comedyshow, waarop Freddy Devadder als enige artiest stond geprogrammeerd in de Hoeve Vandewalle, is ondertussen na wat omzwervingen in onder meer Jeugdhuis Tap, ’t Molentje en de Foyer van zaal Kubox uitgegroeid tot een vast begrip op Kuurns grondgebied. Uitvinders van het concept destijds waren Francis Watteeuw, Tom Prinzie en Annelies Vandenbussche. Later sloot ook Anthony Dewaele zich aan bij dit trio. “Gedurende vele jaren organiseerden Curieus en Animo – Kuurne, met een jeugdige ploeg, in de aanloop van de 1 mei vieringen, met veel enthousiasme en gedrevenheid het Kuurns Comedy Festival”, opent Bernard Noffels de babbel. “Grote namen, jong aanstormend en vaak ook plaatselijk talent waren reeds, tot en met het jaar 2019, te gast op ons podium. Dat we twee jaar ons geesteskindje verplicht dienden op te bergen door de coronapandemie deed pijn, maar we hadden ons voorgenomen dat er een nieuwe editie van het Kuurns Comedy Festival zou komen en we hebben woord gehouden.”

Nieuwe adem

“In 2013/2014 viel de organisatie van het festival ook al eens stil. Toen door een gebrek aan mankracht, een verscherpte concurrentie en de gebruikelijke metaalmoeheid die elke organisatie wel eens kent. Ook toen vonden we de moed en een nieuwe adem om opnieuw het Kuurns Comedy Festival te laten plaatsvinden. We hopen alvast nog vele edities te kunnen en mogen organiseren en blijven verder opteren om ons publiek een gevarieerd en hoogstaand programma aan te bieden, tegen een zeer democratische prijs, ondanks de stijgende organisatiekosten en de besparingen in de cultuursector. We hopen dan ook in de komende jaren nog meer te kunnen investeren in zowel de kwaliteit van onze programmatie als in de verfijning van de organisatie. Dit met de welkome steun van een trouw publiek, de gemeente Kuurne en onze sponsors….”, aldus Organisator en algemeen coördinator Bernard Noffels.

Dit jaar opteerde de organisatie voor onder meer Lukas Lelie, bekend van De Ideale Wereld, winnaar van Humo’s Comedy Cup, de Cultural Comedy Award en de Lunatic Comedy Award. Ook comedian-mentalist Gili bekend van Comedy Casino, Villa Vanthilt en De wereld draait door en tevens een graag geziene gast op het Amsterdam Comedy Festival en Lowlands in Nederland is van de partij dit jaar, net als Gentenaar MC Stijn Verdegem. (BRU)