Na strijd tegen brandwonden vecht Michiel (26) voor zijn stem: “Muziek werd een houvast”

Na tal van operaties tegen brandwonden over zijn volledige lichaam moet Michiel Buseyne (26) plots vechten voor zijn belangrijkste houvast. “Mijn stem is mijn leven”, zegt de gepassioneerde zanger die op tweede kerstdag minder goed nieuws kreeg dan vooraf gehoopt.

Op tweede kerstdag vertrok Michiel Buseyne naar UZ Gent voor zijn moment van de waarheid. In april van dit jaar kreeg de twintiger plots te maken met gezondheidsproblemen, bovenop de strijd tegen de brandwonden die hem zijn leven lang bij blijven.

“Oververmoeid, vocale dysfonie, burn-out. Dat waren de termen van de eerste artsen die ik raadpleegde. Toen wisten we nog niet dat de problemen dieper zaten”, vertelt hij. “Ik had pijn aan mijn stem en had last mijn maag en vermoeidheid. Tijdige onderzoeken vond ik belangrijk om schade aan mijn stem te voorkomen.”

Huidtransplantatie

In Poperinge en de Westhoek groeide Michiel uit tot een bekende lokale zanger en muzikant onder de naam Mitch. Intussen woont hij in Kortrijk. “Muziek werd een uitlaatklep. Mijn stem is mijn leven, om te zingen en sociale contacten te onderhouden. Een belangrijk houvast in een leven met brandwonden sinds het stom accident met de frietketel. Ik was pas 18 maanden en onderging heel wat behandelingen en operaties. De laatste dateert van 2020, waarbij huid getransplanteerd werd van mijn liesstreek naar mijn linkerarm.”

Bekijks

De gevolgen van de brandwonden blijven. “Ook op psychisch vlak. Bij familie en maten ben ik Michiel, maar de buitenwereld ziet me als brandwondenpatiënt. Elke dag is er veel bekijks en de wereld kan cru zijn: sommige werkgevers wilden me niet aanvaarden omwille van mijn uiterlijke kenmerken en medische achtergrond.”

Stille hel

Toch vond Michiel werk in Moorslede. “Als operator in de kaasfabriek van Milcobel. Een leuke job in een fijne werkomgeving, maar door m’n nieuwe gezondheidsproblemen zat ik een tijdlang thuis.” Ook zijn passie voor muziek moet on hold. “De repetities zijn geschrapt en ik aanvaard voorlopig geen boekingen meer. Ik heb me wekenlang opgesloten en niemand gesproken. Het was een hel om te moeten zwijgen, en het hielp niet. Ik trok naar een specialist in UZ Gent die verder onderzoek deed.”

Tweede kerstdag in mineur

Op de avond van de tweede kerstdag kreeg Michiel de resultaten in het ziekenhuis. “Ze waren niet goed. Het gaat om maagzuur dat te makkelijk zijn weg vindt naar boven en mijn stembanden aantast. Mijn slokdarm raakt ontstoken en het zenuwstelsel in m’n maag is overprikkeld. Aan het ergste scenario van een operatie denken ze nog niet. Met extra medicatie raakt het hopelijk weer onder controle.”

“Mijn medische voorgeschiedenis als brandwondenpatiënt zou er niets meer te maken hebben, maar stress zou wel een grote oorzaak zijn. Ik ervaar veel stress in mijn leven door mijn brandwondenproblematiek en doordat ik niet stil kan zitten. Ik ben graag bezig, anders zak ik in de put. Misschien wil ik te veel in het leven: een fulltime job combineren met het waarmaken van muzikale ambities. Voortaan moet ik meer aandacht besteden aan mijn fysiek en psychisch welzijn.”

Vertrek na nieuwjaar

Michiel vertrekt na nieuwjaar naar warmere oorden. “In Zuid-Afrika is het nu een aangename 25 graden. Ik ga er ontspannen en op mijn tempo ontwikkelingswerk doen met een Poperingse organisatie, waarvoor ik geld heb opgehaald met mijn muziek. Het is de bedoeling om sterker terug te keren. Ook al lijk ik op mijn 26ste op de sukkel, ik blijf positief en dankbaar voor de vele mensen die me omringen en steunen. We blijven gaan!” (TP)