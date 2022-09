Na stilgeboorte van zoontje zet Romina zich in voor vzw Boven de Wolken: “Zo wordt Jarid niet vergeten”

Romina Goudeseune en Matthew Samyn uit Wijtschate verloren hun eerste kindje na 7,5 maanden zwangerschap. Jarid werd stilgeboren op 29 december 2016. Een bijzonder zware klap voor het koppel, familie en vrienden. “Veel foto’s hebben we niet van Jarid, en dat vind ik, achteraf gezien, enorm jammer”, zegt Romina. Samen met haar beste vriendin Kyani Lahoutte uit Poperinge en schoonbroer Mathias Leniere uit Dikkebus organiseert ze een benefiet ten voordele van de vzw Boven de Wolken, die van sterrenkindjes mooie foto’s maakt.

In het gezin Samyn zijn Tristan (4) en Lennert (2) de oogappels van moeder Romina Goudeseune (30) en vader Matthew Samyn (31). Het koppel heeft eigenlijk drie zoontjes. “Jarid zou ons eerste zoontje geweest zijn. Hij is gestorven in mijn buik na 7,5 maanden zwangerschap en werd stilgeboren op 29 december 2016”, vertelt Romina.

“Onze baby zag er tijdens echo’s en controles perfect uit. De nekplooimeting zag er helemaal goed uit. De NIPT-test was toen nog niet verplicht, en aangezien de gynaecoloog niets vreemds had opgemerkt, werd beslist om die test niet uit te voeren. Bij een consultatie, begin december, merkte de gynaecoloog wel op dat Jarid wat groeiachterstand had. Op zijn aanraden gingen we voor een tweede opinie. Die gynaecoloog kon niets verontrustends zien maar raadde ons wel een vruchtwaterpunctie aan.”

Trisomie 18

Een dag later, op 21 december 2016, werd in het UZ Gent een vruchtwaterpunctie uitgevoerd.

“Alles is toen in een sneltempo gebeurd. Jarids hartje had een ongewone vorm en hij had een onregelmatige hartslag. Daarnaast bleek hij ook maar één niertje te hebben. Toen kregen we te horen dat Jarid eigenlijk geen schijn van kans had… Normaal krijg je dat resultaat na ongeveer zes weken. Wij kregen na zes dagen al nieuws, omdat het zo dringend was. Hij had trisomie 18, een afwijking van de chromosomen. In Ieper was ik het tweede geval in al die tijd, en in Gent was het derde keer in die week dat deze diagnose werd gesteld. In UZ Gent had de professor ons gezegd dat Jarid geen kans had om te overleven. Hij zou nog tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte sterven. Een klein percentage overleeft en wordt maximum één jaar. We waren compleet in shock… Op enkele dagen tijd was ons leven volledig overhoop gegooid…”

Voor het oog zijn we, met onze twee zoontjes, een gezin met vier, maar in ons hart zijn we met vijf

’s Avonds voelde Romina geen beweging meer in haar buik. “Ik dacht dat de vele emoties van de dag hiervoor hadden gezorgd. Bij een controle bleek dat Jarid in mijn buik overleden was. De bevalling zou op 31 december worden ingeleid, maar op 29 december is mijn water spontaan gebroken en kwamen mijn weeën op gang. In het Jan Ypermanziekenhuis is Jarid stilletjes geboren… Hij woog 1,130 kilogram en mat 25 centimeter.”

Sterrenkindjes op foto

“Veel foto’s van Jarid heb ik niet. De vroedvrouw nam enkele foto’s, maar dat is natuurlijk haar job niet. Dat zijn foto’s die ik af en toe bekijk, wanneer ik daar nood aan heb. Aan anderen toon ik die foto’s niet. Achteraf vind ik het jammer dat we toen de vzw Boven de Wolken niet hebben gecontacteerd.”

Vzw Boven De Wolken maakt mooie foto’s van sterrenkindjes. Ze ondersteunen ouders van overleden pasgeborenen met een gratis fotosessie. De vereniging zit in geldnood en startte in 2021 zelf een crowdfundingactie op. De giften en acties stroomden toen binnen en ook Romina wil haar steentje bijdragen. Samen met haar beste vriendin Kyani Lahoutte uit Poperinge en schoonbroer Mathias Leniere uit Dikkebus organiseert ze op zaterdag 24 september een benefiet ten voordele van Boven de Wolken in OC Rookop, Heuvellandseweg 1 in Reningelst.

“De vereniging kan de hulp heel hard gebruiken en is zeer dankbaar dat we een benefiet organiseren. Het doet deugd om dit te doen. Op deze manier wordt Jarid niet vergeten. Voor het oog zijn we met vier, maar in ons hart zijn we met vijf”, zegt Romina.

“De zwangerschap van Tristan in 2018 heb ik angstig beleefd. Mijn twintig weken-echo liet ik doen in het UZ Gent, want de kans was groter dat er opnieuw trisomie 18 zou worden vastgesteld. Dat ik Tristan voelde bewegen in mijn buik, was een grote geruststelling. Lennert werd geboren in 2020, en die zwangerschap heb ik anders beleefd. Veel rustiger, maar voor de twintig weken-echo trok ik ook naar Gent. Om zeker te zijn…”

Benefiet

In 2019 organiseerden Romina en Kyani een eerste benefiet, ten voordele van de vzw ‘Met Lege Handen’, in het kader van Music For Life.

“Daar vonden Matthew en ik veel steun, na het verlies van Jarid. Zij organiseren praatgroepen voor mensen van wie het kindje tijdens of kort na de geboorte is overleden. Je leert lotgenoten kennen en vindt steun bij elkaar. We konden ‘Met Lege Handen’ 4.632,64 euro schenken”, zegt Romina.

“Onze ‘Beenham à volonté’ opent om 17.30 uur de deuren, en eten kan vanaf 18.30 uur”, zegt Mathias. “We serveren beenham met frietjes, vijf soorten groenten, en warme en koude sauzen. Volwassenen betalen 15 euro en kinderen 8 euro. Een steunkaart kan je ook kopen en die kost 5 euro. Ons rekeningnummer is BE98 0019 2492 5893. Ondertussen zijn er al meer dan 200 kaarten besteld.”

“We hopen elk jaar iets te organiseren om een goed doel te steunen. Dit jaar kozen we Boven de Wolken. In de toekomst willen we ook nog andere goede doelen steunen”, vult Kyani aan.

Kaarten voor de benefiet op 24 september in Reningelst kopen kan via de QR-code op de Facebookpagina ‘Voor Jarid’ of via Romina (0472 39 90 79), Kyani (0478 42 70 66) of Mathias (0479 74 30 85).