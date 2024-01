Na sneeuwtransport krijgt giraf Zuri warm welkom van zeldzame soortgenoten in Bellewaerde: “Hopelijk komen hier babygirafjes van”

Na een rit van meer dan 100 kilometer door de sneeuw arriveerde Zuri woensdagnamiddag in Bellewaerde Park. De driejarige Rothschildgiraf is geboren in Pairi Daiza, maar verhuist naar Ieper voor een speciaal kweekprogramma in Bellewaerde. “Een ideale genetische match.”

“We hebben onze vingers gekruist, omdat het in Wallonië meer sneeuwde dan hier”, vertelt Melissa Nollet, dierenarts in Bellewaerde Park. “In december woog ze 512 kilogram en ze wordt straks drie jaar. Een giraf verhuizen is niet evident. We doen dat met een speciale paardentrailer, maar dan iets hoger en langer.”

(lees verder onder de video)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

“Zulke omstandigheden maken we niet vaak mee bij een verhuis, maar we hebben gereedschap genoeg in Bellewaerde”, zegt dierenverzorger Pieter Vercruysse. Na aankomst van de trailer werd de vrachtwagen geruild voor een tractor uit het park om de besneeuwde en oneffen savanne te trotseren. De achterkant van de trailer werd vanuit de savanne tot tegen de poorten van de verwarmde binnenverblijven gemanoeuvreerd. “Zo hoefde Zuri niet in contact te komen met de sneeuw en kwam ze meteen binnen op zand, om uitglijden te voorkomen”, aldus Melissa.

Ideale match

De nieuwsgierige koppen van haar zeldzame soortgenoten keken meteen over het hek van haar nieuw verblijf. Het gaat om de mannelijke giraf Dumisani (4,5 jaar) uit Denemarken en de zussen Safiya (4,5 jaar) en Kamala (3 jaar) die in Bellewaerde geboren zijn. De komst van Zuri blijkt cruciaal voor het Europees kweekprogramma waar Bellewaerde actief aan deelneemt, in samenwerking met de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). “De stamboekhouder van EAZA besliste om haar naar ons te laten komen, omdat ze blijkbaar een ideale genetische match is met onze giraffen”, weet Pieter.

“De eerste kennismaking was vrij positief. Er waren geen signalen van agressie of stress. Ze hebben gesnuffeld en eens aan elkaar gelikt”

“Nadat de deuren van de trailer opengingen, mocht Zuri op eigen tempo haar nieuw verblijf binnenstappen”, vertelt Melissa. “We hielden de eerste interactie met de andere giraffen goed in de gaten. Het is een indicatie om te beslissen hen snel samen te laten, want een giraf is een groepsdier. De eerste kennismaking was vrij positief. Er waren geen signalen van agressie of stress. Ze hebben gesnuffeld en eens aan elkaar gelikt. Dit is zeer goed nieuws.”

Babygirafjes

“Hopelijk zijn er volgend jaar al babygirafjes”, zegt parkwoordvoerder Filip Van Dorpe. “We hebben ons er alleszins op voorbereid: ons giraffenverblijf is vorig jaar vernieuwd en aanzienlijk uitgebreid, waardoor er meer ruimte is voor een groter aantal giraffen. Met geothermie worden de stallen duurzaam verwarmd.”

“In Afrika hoeven deze giraffen geen rekening te houden met sneeuw”, stelt Pieter. “Ze kunnen niet zelf beslissen wanneer het te koud wordt voor hen. Ook al beschikken ze over een stal, ze zullen niet vanzelf naar binnen gaan als ze het te koud krijgen. Daarom moeten wij beslissen voor hen wanneer en hoe lang we ze buiten laten. In deze omstandigheden doen we het niet, want het is te glad.”

“Dit is een van de meest bedreigde giraffensoorten ter wereld”, vervolgt Pieter. “In gevangenschap doet de soort het wel goed, maar het is heel belangrijk dat we hen in stand houden. Ooit zal het nodig zijn om hen terug te introduceren in het wild in Afrika. Dit moeten jaren op voorhand voorbereid worden door grote spelers zoals het wereldnatuurfonds en EAZA. Momenteel is dat nog niet aan de orde.”

Droom

“Uitzetten in het wild is de droom van alle kweekprogramma’s, maar de locatie van deze soort – de regio van Ethiopië en Noord-Kenia – is bedreigd”, aldus Melissa. “Door de klimaatverandering is het er vrij droog en daar lijden alle dieren onder. Daarnaast zijn er gewapende conflicten en ze worden ook afschoten om mensen eten te geven.” (TP)