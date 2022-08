Na Santiago fietst Luc naar Rome voor zieke kleinzoon Stan

Voor het tweede jaar trekt Luc Vandevyvere zijn fietstenue aan voor een monstertocht van meer dan 2.500 kilometer. In drie weken tijd hoopt hij de afstand Wevelgem-Rome af te leggen, onderweg fietst hij geld bijeen voor ‘Cycling against Duchenne’. Dat is zijn eigen project waarmee hij het onderzoek steunt naar gentherapie ter behandeling van Duchenne, een spierziekte waar kleinzoon Stan aan lijdt.

“Na vorig jaar was ik niet meer van plan om nog zo’n reis te ondernemen”, verrast Luc Vandevijvere (59). “Op mijn fietstocht naar Santiago de Compostella volgde ik op mijn GPS de trajecten die ik vond op ‘Route To You’. Wat ervoor heeft gezorgd dat ik veel omwegen heb gevolgd. Tientallen kilometers per dag, zodat ik in Lourdes op het punt stond op te geven. Gelukkig kwam ik dan in contact met Jan Stragier die me begeleid heeft tot Santiago.”

Tocht door 6 landen

De trip die 2.700 kilometer lang was krijgt dit jaar toch een vervolg. Op zondag 14 augustus om 11 uur vertrekt Luc thuis, in de Kleine Wijnbergstraat, voor een tocht van drie weken en 2.850 kilometer. Dus nog iets meer dan vorig jaar. “Nu ben ik echter helemaal voorbereid”, zegt Luc. “Alle ritten zijn uitgestippeld, waar mogelijk volg ik de Eurovélo fietspaden en ik fiets maximaal 110 kilometer per dag. Ook nooit minder dan 85 kilometer. En dit keer zijn de overnachtingen vooraf geboekt!”

Dat het een avontuur zal worden, staat vast. Hij trekt er helemaal alleen op uit, zijn tocht voert hem uit België door vijf landen. “Ik maak een ommetje via het Nederlandse Breskens en volg daar het Eurovélo4 fietspad. Verder reis ik via Luxemburg, Frankrijk, een stukje Zwitserland naar Italië. Mijn talenkennis is beperkt, net zoals vorig jaar wordt dat weer een uitdaging maar met een handen-en-voeten uitleg kom je ook al een eind ver.”

Aankloppen bij de paus

De haltes op zijn reis spreken tot de verbeelding: de dorpjes van de Elzas, de Zwitserse Alpen, Como, Toscane met een bezoek aan Siena en zo naar Vaticaanstad in Rome. “Die bestemming is niet toevallig gekozen”, legt Luc uit. “Santiago is het bedevaartsoord bij uitstek, Rome is het op een na grootste. De uiteindelijke bedoeling is dat ik mij laat sponsoren en zo geld inzamel voor het onderzoek naar gentherapie als behandeling van ziektes zoals Duchenne. Dat onderzoek wordt gevoerd aan de Vrije Universiteit Brussel. waar ze mijn fietsprojecten ondersteunen met de oprichting van een permanent fonds ‘Cycling against Duchenne’. Mensen die geld storten doen dat op een rekening van de VUB en dus niet op mijn rekening. De privacy wordt zo behouden en dat vind ik belangrijk.”

Als alles volgens plan verloopt, klopt Luc op 11 september aan bij de paus op het Sint-Pietersplein. Daar zal hij na drie eenzame weken eindelijk zijn familie terugzien.

“Ik vind het niet erg alleen te fietsen”, vervolgt Luc. “Jammer is wel dat je met niemand kan delen wat je ziet en beleeft. Gelukkig zijn er de foto’s en op Facebook kan je mijn belevenissen volgen.”

Kleinzoon Stan is nu vijf jaar. De ongeneeslijke spierziekte zal zich onherroepelijk verder manifesteren bij het ouder worden. Een vooruitzicht dat Luc op zijn manier verwerkt. Door te fietsen. En zo kwam hij op het idee om daadwerkelijk ook iets te doen en geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte.