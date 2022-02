Na renovatie ook externe groepen welkom in nieuwe sporthal van Atlas Atheneum

Het Atlas Atheneum beschikt voortaan over een compleet gerenoveerde sporthal. Zo kreeg de sportvloer een ferme opknapbeurt en zijn de glazen wanden weggewerkt, zonder in te boeten aan lichtinval. “Dit is een belangrijke troefkaart voor onze leerlingen – waaronder de opleiding sport – en externe organisaties”, maakt directeur Davy De Decker zich sterk.

Het atheneum in de Callaertswalledreef werd in de jaren vijftig gesticht als zogenaamde rijksmiddenschool. In de jaren tachtig, toen de onderwijsinstelling uitbreidde met een tweede en derde graad, kwam er ook een sporthal bij. Dat gebouw, dat zo’n vijftig bij twintig meter meet, heeft nu een ferme opknapbeurt gekregen.

“Op onze schoolsite is er de afgelopen jaren uiteraard heel wat veranderd, maar voor een grote vernieuwing op vlak van infrastructuur moeten we al terug naar onze vernieuwde afdeling houtbewerking in 2012”, licht directeur Davy De Decker toe. “De vorige Vlaamse regering, met toenmalig minister van Sport Philippe Muyters, stopte ons destijds een bedrag van 230.000 euro toe voor de dringende aanpak van het gebouw. Heel concreet werd de sportvloer volledig geschuurd, opnieuw belijnd en opnieuw vernist. De glazen wand – die kwetsbaar was als er bijvoorbeeld ballen tegen werden getrapt – kreeg een aangepaste wand uit kunststof, die twee derde van het glazen oppervlak bedekt. Bovenaan blijven de ramen zorgen voor lichtinval.”

Het Atlas Atheneum telt 342 leerlingen. In de eerste graad is er een A- en B-stroom, vanaf de tweede graad kan er gekozen worden voor de opleidingen Hout, Elektriciteit, Sport en Verzorging.

Als je mensen wil overtuigen van de kwaliteit van je school, moet je ook iets kunnen tonen

“De gerenoveerde stukken van de zaal waren in zeer slechte staat, maar nu mag onze sporthal opnieuw gezien worden. Onze sportafdeling, met TSO en BSO Sport, is nu weer actief in een mooi opgefriste zaal. En natuurlijk gebruiken ook andere scholieren de zaal, zoals voor de klassieke lessen lichamelijke opvoeding. Deze renovatie is een belangrijke troef. Als je mensen wil overtuigen van de kwaliteit van je school, moet je ook iets kunnen tonen. Wie bij ons Sport volgt, wil vijf tot zes lesuren in een goede accommodatie kunnen volgen”, zegt De Decker.

Eupen-Gistel-Eupen

De werken duurden bijna één jaar en gebeurden in verschillende fases. “Opvallend: het was een firma uit Eupen, in de Oostkantons, die de vloer onder handen nam en daarvoor élke dag zes uur op en af reed”, stipt de directeur aan.

De sporthal is ook beschikbaar voor externe organisaties in Gistel en omstreken, bijvoorbeeld voor sportverenigingen die er les willen geven.

Omnisportterrein

“Daarnaast broeden we ook op plannen om op de schoolsite een omnisportterrein aan te leggen, in samenwerking met de stad”, geeft De Decker nog mee. “Hoe en wat er precies komt, moeten we nog bespreken. Maar het sportveld zou tijdens de schooluren door ons gebruikt worden, buiten de lesuren – zoals in het weekend of vakanties – kan iedereen er gebruik van maken.”

Wordt dus ongetwijfeld vervolgd. (TVA)