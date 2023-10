Na Palestijnse inleefreis geven jongeren les in scholen in Westhoek: “De actualiteit heeft ons ingehaald”

Jongeren uit de streek trokken vorig jaar met het platform Westhoek Vredeshoek op inleefreis naar Palestina en Israël. Nu geven ze hierover gastlessen in scholen. “Zeker nu moeten we de actuele gebeurtenissen in de juiste en historische context plaatsen.”

“Excuses voor mijn stem, die is nog hees van de betoging in Brussel”, zegt Sander Lambert (22) uit Middelkerke. “In de hoofdstad wou ik tijdens een solidariteitsprotest mijn medeleven uiten voor Palestijnse slachtoffers en druk zetten op Belgische en Europese staatshoofden.”

Complexe kwestie

Sander is een van de jongeren die vorig jaar deelnam aan een inleefreis naar Palestina en Israël. Een organisatie van Westhoek Vredeshoek, een platform dat vredesinitiatieven uit 18 gemeenten bundelt en promoot, en Tumult, een jongerenorganisatie die het talent voor samen leven van jongeren wil boosten.

“Eind deze maand ga ik spreken in een school in De Panne over die reiservaringen: nog te veel jongeren zijn te weinig geïnformeerd over de complexe kwestie die al meer dan honderd jaar duurt”, vindt Sander.

“Tijdens de reis zagen we systemen van apartheid, repressie en discriminatie. Een van onze Palestijnse reisgenoten had de juiste papieren en toch moesten we een moeilijke omleiding volgen langs een begraafplaats op een berg: we moesten letterlijk over de graven klauteren. Dat blijft je bij.”

Nuance

“We moeten de actuele gebeurtenissen in de juiste en historische context plaatsen, dit is geen zwart-witverhaal”, stelt Elise Sticker (24) uit Veurne, die volgende week lesgeeft in een secundaire school in haar stad.

“Aan klassen uit de derde graad, waarvoor ik ongeveer anderhalve dag zal uittrekken. In twee uur les per klas is het uiterst moeilijk om alles op een toegankelijke manier te duiden voor een publiek dat hier weinig vanaf weet. En toch moeten we het doen. Mijn haar komt recht van sommige nieuwsberichten, ik mis nuance en afdoende humanitaire hulp.”

Angst en stress

Elise en andere deelnemers van de inleefreis kwamen afgelopen zondag samen in Gent. “Angst en stress overheersten: het ouderlijk huis van een gevluchte Palestijnse vriend was gebombardeerd en hij raakte in paniek omdat hij zijn familie niet kon bereiken. Het gaat nog altijd om mensen, dat mogen we niet vergeten.”

Beppe Deheegher (20) uit Ieper gaf een paar weken geleden les in een school in Veurne. “Zeven lesuren hetzelfde verhaal, maar dat was nog voor deze oorlog uitbrak, al gebruik ik die term niet graag. Duiding is nu belangrijker dan ooit. Van de inleefreis blijft me de positieve ingesteldheid bij van de mensen, ondanks hun leefomstandigheden.”

Reizende tentoonstelling

Gekoppeld aan de gastlessen reist ook een tentoonstelling over de inleefreis van de jongeren doorheen de Westhoek. “De actualiteit heeft ons ingehaald”, aldus Heidi Timmerman, deskundige herinneringseducatie bij provincie West-Vlaanderen en medewerkster van het vredesplatform. “Het is superbelangrijk dat we aan bewustwording doen.”

“Aangezien een geweldloze maatschappij een van de pijlers van Westhoek Vredeshoek is, een waar vandaag alle aandacht naartoe moet gaan, willen we bij deze nogmaals oproepen om de vredesvlag uit te hangen”, zeggen Iepers vredesambtenaar Filip Deheegher en Evie Lootens, coördinator van de Ieperse ngo Moeders voor Vrede. Beide werken mee aan het vredesplatform. “Zo geven we een gezamenlijk en symbolisch signaal.” (TP)