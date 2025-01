“Na overlijden vriendin voelde huis leeg en kil aan”: tien kunstenaars exposeren in gerenoveerde woning van Jan Mistiaen

Jan Mistiaen organiseert in zijn volledig gerenoveerde woning en tuin in de Pieter Baesstraat in Izegem de expo ‘Transformatie’. “Dat verwijst naar de transformatie van mijn woning, maar ook naar de transformatie van mezelf na het recente overlijden van mijn vriendin Nathalie”, zegt Jan.

Jan, die zelfstandig huisschilder is, deed al wel ervaring op met het organiseren van kunsttentoonstellingen en muziekoptredens. “In 2008, het jaar dat radiozender Klara haar festival van de klassieke muziek in Izegem organiseerde, stelde ik mijn toenmalige woning met achterliggende borstelfabriek in de Roeselaarsestraat open voor het publiek”, zegt Jan. “Vijf kunstenaar stelden er hun werken tentoon en theatergroep BIT zorgde voor enkele experimentele opvoeringen in de oude borstelfabriek die ik ‘De Loodse’ noemde. Later zijn daar nog een aantal kunstinitiatieven genomen.”

Directeurswoning

Jan’s restauratiehonger was nog niet gestild. “Ik kocht de oude directeurswoning in de Pieter Baesstraat 16 waarvan ik eerst verliefd werd op de mooie voorgevel. Een ontwerp van architect Carlos Beyaert en gebouwd in 1937, de interbellumperiode, in opdracht van de familie Lafaut-Mestdagh. Wijlen André Parrein woonde er vele jaren. Daarna was er een huurder die het huis helemaal liet verkommeren. Toen de huurder plots overleed, wilde de eigenares me pas de woning laten zien als ze zelf de hele inboedel had uitgemest. En toen kon ik het huis en de tuin van binnen en van buiten bekijken en heb ik het ook gekocht.”

Jan nam een sabbatjaar als zelfstandig huisschilder en renoveerde de woning en de tuin. “Op Open Monumentendag van vorig jaar stelde ik de nog niet volledig afgewerkte woning met succes open voor het publiek. Op vandaag zijn het gelijkvloers, de twee verdiepingen én de tuin volledig opgeknapt. Het is nu een hedendaagse woning met alle comfort, maar met behoud van de waardevolle authentieke elementen. In december van 2023 namen mijn vriendin Nathalie en ik hier al onze intrek. Jammer genoeg overleed Nathalie in september van vorig jaar. Een heel moeilijke periode voor mij. Het huis waar we allebei zo graag woonden, voelde voor mij plots leeg en kil aan. Maar ik mocht niet blijven stilzitten en dan kwam bij mij de gedachte op om in het gerenoveerde pand een tentoonstelling te organiseren.”

“Geïnteresseerden kunnen niet alleen kennismaken met de tien kunstenaars, maar ook met mijn gerenoveerde woning”

“Via mijn ervaring in de kunstwereld ging ik nu op zoek naar kunstenaars die bij mij twee weekends hun werken zouden willen exposeren. Die contacten verliepen vrij vlot. Een deel van de deelnemende kunstenaars kwam hier al een keer bijeen in mijn woning. Er was meteen een klik en dat is belangrijk voor mij. Uiteindelijk zegden tien kunstenaars toe. Hun werken zullen in heel de woning en tuin te bekijken zijn. Zowel op het gelijkvloers als op de verdiepingen. Geïnteresseerden kunnen niet alleen kennismaken met de tien kunstenaars, maar ook met mijn gerenoveerde woning.”

De expo heet ‘Transformatie’. “Ik koos voor die naam omdat het enerzijds doelt op de transformatie van de oude woning, maar anderzijds ook op mijn transformatie na de dood van mijn vriendin Nathalie, mijn wil om het leven weer vast te pakken. Het is ook de bedoeling in mijn woning in de toekomst op regelmatige basis tentoonstellingen of andere kunstactiviteiten te organiseren.

De tien

Jan nodigde tien kunstenaars uit voor ‘Transformatie’: de bronzen beelden van Mie Bogaerts (Kortrijk), porseleinen voorwerpen en kunstjuwelen van keramiste Petra Coulier (Roeselare), de photo art van Alain Devoye (Kortrijk), de voorwerpen of beelden van Ann Demeyere (Harelbeke) bewerkt met restmaterialen van dierlijk en plantaardig afval, de schilderijen van Geert Devos (Izegem), de met recupmateriaal gemaakte kunstwerken van Jan Dewitte (Harelbeke), de beeldhouwwerken van Piet Duthoit (Emelgem), de schilderijen van Rik Haezebouck (Noord-Frankrijk), de wollen vloerkleden van Mouton Mouton (Silvie Cleenwerck, Emelgem) én de glaskunst van Nico Sabbe (Harelbeke).

Je kan de expo ‘Transformatie’ bezoeken in de gerenoveerde woning van Jan Mistiaen in de Pieter Baesstraat 16 in Izegem, op zaterdag 15 en zondag 16 februari én zaterdag 22 en zondag 23 februari, telkens van 10 tot 18 uur.