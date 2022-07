Na oproep van mama Elke heeft Wout nu twee pleegoma’s: “We zijn met ons gat in de boter gevallen”

Eind december deelde de Wingense Elke Baeyens op Facebook een opvallende oproep: Samen met haar partner Wesley Vermeire was ze op zoek naar pleeggrootouders voor hun zoontje Wout (1). Door omstandigheden heeft de kleine Wout immers geen contact met zijn biologische grootouders. Elke en Wesley gingen daarom op zoek naar mensen die de rol van Wouts grootouder wilden opnemen. Met Mireille De Muer (61) en Kristel Vande Vannet (56) hebben ze die uiteindelijk ook gevonden.

“Het artikel dat eind december in de krant verscheen, lokte heel wat reactie uit en een tiental mensen boden ook meteen aan om pleeggrootouder van Wout te worden”, blikt Elke enkele maanden later terug. Zeven maanden na de oproep blijven er met Mireille en Kristel uiteindelijk nog twee oma’s over. “Vanaf het eerste moment hadden we bij hen een uitstekend gevoel”, legt Elke uit. “En hoewel de eerste ontmoeting eerlijk gezegd wel een beetje stresserend was, is alles tot dusver heel goed verlopen.”

Oma-liefde

Zo was er ondertussen al een verjaardagsfeestje waarbij de oma’s aanwezig waren en mocht Wout ook al paaseieren rapen bij oma en moeke thuis. “Nu beseft Wout het misschien nog niet allemaal, maar sowieso zullen dit dingen zijn waar we later met plezier op terugblikken. We hebben het alleszins getroffen met Mireille en Kristel. We koesterden bewust geen superhoge verwachtingen, maar dat we zo met ons gat in de boter zouden vallen, hadden we zelfs niet durven dromen”, is Elke lovend voor de oma’s.

Ook de oma’s zelf zijn in de wolken met hun kleinzoon. Allebei hebben ze zelf wel kinderen, maar die zijn nog niet klaar voor kinderen. “Toch voelde ik me klaar om oma te zijn”, vertelt oma Mireille. “Vergelijk het met een moederwens. Het is een gevoel dat moeilijk te beschrijven is, maar dat er wel is. Ik had veel oma-liefde te geef, maar niemand om het aan te geven.” Ook moeke Kristel herkent zich in die oma-gevoelens. “Mijn biologische oma-klok tikte”, klinkt het.

Nadat ze de oproep zagen, besloten ze dan ook contact op te nemen met Elke en Wesley, waarop voor beiden ook vrij snel een eerste ontmoeting met Wout en zijn ouders volgde. “Die viel uiteindelijk zeer goed mee. Al voelde het wel een beetje als een sollicitatie”, lacht Mireille. “Ik merkte evenwel zeer snel dat er veel warmte en liefde in hun gezinnetje zit.” “Het zijn inderdaad heel sympathieke mensen”, treedt Kristel haar bij. “Het is alsof ik er naast een kleinzoon ook een dochter en een schoonzoon bij heb.”

Doopsel

Afgelopen weekend volgde dan het doopsel van Wout in de kerk van Wingene. Zowel oma Mireille, als Moeke Kristel mochten daarbij als meters het doopregister ondertekenen. “Dat was toch een soort officialisering van het pleeggrootouderschap”, lacht oma Mireille. “Nu is het voor echt.” Toch beseffen beide oma’s dat het nu zaak wordt om de band met hun nieuwe kleinzoon gestaag te laten groeien. “Nu is hij nog te klein om te vatten wat dit juist inhoudt. Zo ziet hij ons af en toe wel verschijnen, maar beseft hij nog niet echt wie we zijn. Al is hij wel al minder bang dan in het begin”, stelt Kristel. “Het zal sowieso tijd vergen, maar de klik met Wout en Wesley en Elke is alleszins aanwezig. We hebben ook de tijd om die band te laten groeien, want dit is niet iets tijdelijks. Nee, het is echt de bedoeling om een langdurige band op te bouwen. Je moet er hoe dan ook veel energie en liefde in steken, maar ik ben ervan overtuigd dat dat zeker goed komt”, aldus Mireille.

Ook mama Elke gelooft erin. “Wout is een mama’s kindje, maar de band met zijn oma’s zal wel groeien. We proberen hen alleszins zoveel mogelijk te betrekken. Zo stuur ik regelmatig updates over hoe het met Wout is. Ook omdat ze daar zelf om vragen. Toen hij bijvoorbeeld leerde om kushandjes te werpen, heb ik dat met hen gedeeld. We zitten naar mijn gevoel gewoon op dezelfde golflengte. De band tussen Wout en zijn oma’s kan dan ook alleen maar sterker worden.” (TM)