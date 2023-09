Na oproep in KW: 200 kaartjes én taart voor Benjamin

De oproep van mantelzorger Stefanie Decleyre (31) in onze krant van vorige week om massaal verjaardagskaartjes in te sturen voor haar hulpbehoevende ex-partner Benjamin Debergh heeft massaal gehoor gekregen. Benjamin ontving woensdag liefst 200 verjaardagskaartjes van The Simpsons voor zijn 35ste verjaardag.

Stefanie Decleyre uit Elverdinge bij Ieper lanceerde enkele weken geleden een oproep via Facebook waarin ze vroeg om verjaardagskaartjes te sturen naar Benjamin. Ze is ondertussen acht jaar mantelzorger voor Benji sinds hij een zwaar werkongeval had in 2015. Benjamin lag daarbij acht weken in coma en na een lange revalidatie is Benjamin nog steeds hulpbehoevend.

Hartverwarmend

Woensdag werd hij 35 jaar en ze wilde hem dan ook een bijzondere verjaardag schenken. Hun warme verhaal kon je vorige week al lezen in onze krant.

“Er kwam heel veel reactie op jullie artikel. Het is hartverwarmend en een beetje overweldigend”, zegt Stefanie. “Het aantal kaartjes en geschenkjes op zich zijn echt al heel indrukwekkend. Benji was onder de indruk, maar stond wel met een grote glimlach naar zijn post te kijken. Dit zal nog lang nazinderen! Ook alle niet-bekende afzenders hebben hem verrast. De klas van ons buurmeisje kwam ook al een verjaardagsliedje zingen aan de voordeur en een verjaardagskaart afgeven. Ook minister Hilde Crevits stuurde Benjamin een verjaardagskaart.”

“Benji was onder de indruk, dit zal nog lang nazinderen”

‘t Bakatelier, met een vestiging in Roeselare en Langemark-Poelkapelle, verraste Benjamin dan weer met een zelfgemaakte taart in het thema van The Simpsons. “Wat ik volgend jaar zal doen? Daar moet ik mijn hoofd nog over breken. Deze verjaardag valt volgens mij niet te overtreffen”, lacht Stefanie.