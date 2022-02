Na oproep gouverneur: moeten we ons zorgen maken over kranen?

Met de nakende storm zal er ongetwijfeld ook windschade zijn. Gouverneur Carl Decaluwé riep op om onder meer werven te beveiligen, maar wat met de hoge torenkranen?

Zowat in elke (centrum)stad wordt volop gewerkt, is er een werf of staat er een metershoge kraan. “Doorgaans zijn die bestand tegen een storm”, weet Kris Vannecke, technisch directeur bij Verhelst Machines. Het Oostendse bedrijf ontwikkelt onder meer toren- en telescoopkranen.

“Kranen worden opgesteld volgens een bepaald windprofiel. Voor het binnenland gaat dat om de categorie C. Voor de kust geldt categorie D. Dat betekent dat die zo geconfigureerd wordt om extra stormwind te doorstaan. Een kraan wordt zo windvrij mogelijk geplaatst. Momenteel voorspellen ze zo’n 138 kilometer per uur, maar sommige kranen kunnen tot 191 kilometer per uur aan”, aldus Kris.

Meedraaien met de wind

Zowel vandaag als morgen werkt niemand in een dergelijke kraan. “Om het veilig te houden, moet onder de 20 meter per seconde worden gebleven, dus 72 kilometer per uur. Tijdens zo’n storm wordt vaak de rem opengezet, waardoor de kraan kan meedraaien met de wind. Dat kan schrikwekkend ogen, maar zo’n kranen zijn tegen stormwinden bestand.”

Voor veel mensen ligt het ongeval in Nieuwpoort, waarbij een torenkraan op een appartementsgebouw terecht kwam, nog vers in het geheugen. “Sinds dat incident zijn de keuringsregels nog verscherpt”, weet Kris. De uiteindelijke verantwoordelijkheid van de kraan ligt overigens bij de aannemer. “Zij kunnen opteren om de kraan van extra ballast te voorzien.”