Na onvergetelijk vrijgezellenfeest met Lotte Kopecky… krijgt Victor (29) muur van 158 bierbakken als huwelijkscadeau

Toen Victor Benoot (29) en Margo Pardou (27) afgelopen zondagochtend thuiskwamen van hun trouwfeest raakten ze niet binnen in hun woning in een wijk in de Ieperse deelgemeente Brielen. De voordeur, garage, het raam en grootste deel van de voorgevel waren gebarricadeerd met bierbakken.

“We moesten rond kwart voor vijf ’s ochtends een aantal bakken verzetten om in ons huis te raken”, lacht het koppel, dat de grap wel kon smaken. Het initiatief kwam van een groep vrienden onder wie Thijs Delzeyne.

“We konden het huwelijk van dit topkoppel niet zomaar laten passeren”, vertelt Thijs. “We wilden hen een ludiek cadeau geven en hun huis versieren. Daarom dacht ik direct aan leeggoed. We begonnen met 140 bakken, maar uiteindelijk moesten we nog 18 bakken bij gaan halen om het ‘af’ te maken.”

Lotte Kopecky

De vriendengroep van Victor vierde een paar weken geleden zijn vrijgezellenfeest in Gent, waar op dat moment de fandag plaatsvond van de wielrenster Lotte Kopecky. Vanop hun bierfiets begon de groep te zingen voor Lotte, die plots bij hen op de bierfiets kroop. Het moment werd vastgelegd door het wielerteam van Lotte, waarna Victor en co even viraal gingen op sociale media.

“We hadden Lotte gecontacteerd met de vraag of ze zin had in een acte de présence op het huwelijksfeest afgelopen weekend, maar ze heeft vriendelijk geweigerd”, besluit Thijs. (TP)