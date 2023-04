Na onderzoek door dierenarts: geen sporen van vergif gevonden in hondenbrokken die Seth at: “Maar wat deden die korrels daar?”

Nadat afgelopen weekend gevreesd werd dat een hond vergiftigd raakte bij het eten van uitgestrooide hondenkorrels op het strand van Koksijde, werd verder onderzoek gedaan op die hondenbrokken. “De dierenarts onderzocht twee honden die van de brokken aten en stelde geen ziekteverschijnselen vast. Uit een oppervlakkig onderzoek blijkt ook dat de brokken geen gif bevatten”, meldt politie Westkust.

Afgelopen zaterdagochtend schrok Karina Sergooris (57) uit Overijse enorm toen haar hond Seth plots hondenbrokken opat die uitgestrooid waren op het strand van Koksijde. Een grote hoeveelheid lag uitgestrooid aan de eerste duinenrij aan ‘t Schipgat.

Meteen naar dierenarts

“Toen ik Seth van de hondenbrokken zag eten, greep ik onmiddellijk in en ging met hem naar de dierenarts”, vertelde Karina. “Daar kreeg hij een krachtig braakmiddel. Seth was een tijdlang versuft maar stelt het goed. Omdat hij de hondenbrokken wel opgegeten had maar die nog niet waren verteerd, zijn ze niet in zijn bloedbaan terecht gekomen. Dat betekende dat hij gered was van een vergiftiging, liet de dierenarts weten. Ook vorig jaar werden hondenbrokken uitgestrooid op het strand gevonden.” Karina zou nadien klacht indienen bij de politie.

Niet giftig

Politiezone Westkust was op de hoogte van de feiten en ging zelf op onderzoek. “We kregen intussen twee meldingen van honden die van de bewuste hondenbrokken aten”, zegt Hélène Ingels van Westkust. “Beide honden werden nadien onderzocht door een dierenarts. Die stelde nadien geen ziekteverschijnselen meer vast bij de dieren. Dezelfde dierenarts stelde ook een oppervlakkig onderzoek in op de bewuste hondenbrokken, maar daarbij werden geen sporen van gif vastgesteld. Het blijft wel vreemd dat er op die plaats hondenbrokken werden uitgestrooid, maar we kunnen iedereen dus geruststellen dat deze absoluut niet giftig zijn.”

Andere oorzaak

Wellicht had de sufheid van de hond van Karina dan een andere oorzaak. Of de hondenbrokken van het strand intussen verdwenen zijn is onduidelijk. Wie nog iets verdachts zou zien wordt gevraagd altijd de politie meteen te verwittigen. (JH)