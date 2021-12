Na negen jaar zoeken kan Ronny trouwring uit 1942 teruggeven

Liefst negen jaar nadat Ronny Denys per toeval een trouwring uit 1942 had gevonden, kon hij die onlangs aan de familie van de oorspronkelijke eigenares bezorgen.

Ronny (63) is getrouwd met Lieve Desmet, vader van twee kinderen en opa van drie kleinkinderen. Hij woont in Lo, maar was lange tijd rijkswachter en wijkagent in Klerken.

“Ik kwam in 1992 als rijkswachter in Klerken en na de politiehervorming in 2001 werd ik wijkagent”, doet Ronny zijn verhaal. “Het moet in 2012 zijn geweest, toen ik in de Dorpsstraat in Klerken, vlak voor de keurslagerij ’t Vleeskuipje, in de goot een kleine gouden trouwring vond met de gravure ‘Etienne aan Yvonne 4/7/42’. In de dagen nadien nam ik contact op met de bevolkingsdienst van Houthulst en de aangrenzende gemeenten. Ik was in de overtuiging dat de ring verloren was door iemand uit de nabije regio.”

Toen dat geen resultaat opleverde, wendde Ronny zich tot het decanaal archief in Diksmuide in de hoop daar een aanknopingspunt te vinden. “Maar ook dat bleef zonder resultaat. Ik heb de ring altijd veilig bij mij thuis bewaard en de hele zaak raakte wat in de vergetelheid. Tot ik in het voorjaar de ring weer in handen kreeg en via sociale media een oproep deed. Dit keer met succes.”

“De ring bleek eigendom te zijn van Yvonne Callens, die al in 1973 op 58-jarige leeftijd overleden was in Roeselare. Zij trouwde in 1942 met Etienne Manhaeve, ook uit Roeselare. Etienne overleed in 1994. Het koppel bleef kinderloos en er was blijkbaar niet veel familie”, vertelt Ronny. “Toch kreeg ik contact met een 74-jarig familielid, Maria Degryze uit Roeselare. Zij is een van de weinige familieleden van Yvonne en Etienne. Haar moeder was een nicht van Etienne Manhaeve.”

Diep ontroerd

Ronny bracht de ring naar het familielid. “Diep ontroerd en heel gelukkig om nog een souvenir van Etienne en Yvonne te krijgen, nam Maria de ring in ontvangst, maar het blijft een mysterie hoe de ring in Klerken was terechtgekomen. Yvonne en Etienne waren stille mensen, die niet vaak of ver van huis gingen. Er blijven dus nog vraagtekens, maar ik ben oprecht blij dat ik de trouwring van Yvonne Callens aan haar familie heb kunnen bezorgen.” (ACK)