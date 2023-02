Na negen jaar nieuwe ziekenwagen voor ambulanciers in Lichtervelde: luchtvering moet ligcomfort van patiënt verbeteren

Sinds kort rijden de ambulanciers met een nieuwe, zwaardere ziekenwagen. De oude wagen werd na negen jaar vervangen door een ambulance voorzien van luchtvering, wat het ligcomfort van de patiënt verbetert. De wagen is uitgerust met een gloednieuwe monitor en het meest recente AED-toestel. Er is plaats voor zes mensen, één patiënt inbegrepen.

In 2022 werden net geen 1.000 interventies gedaan. “Een eigen dienst 100 in de gemeente is een enorme meerwaarde”, zegt burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn. “Het is belangrijk deze ook tijdens de werkuren draaiende te houden. De ritten blijven stijgen, in januari dit jaar waren er al 80 ritten.”

Intussen werkten vier nieuwe ambulanciers hun opleiding af: Jessie Vanwalleghem, Birger Stevens, Michiel Decloedt en Eveline Lemahieu.